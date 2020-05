JAKARTA - Drama Korea "Oh My Baby" tayang perdana di tvN pada Rabu 13 Mei 2020. Drama Korea ini dibintangi oleh Jang Na-ra yang berperan sebagai Jang Ha Ri. Pemeran lainnya ada Goo Joon sebagai Han Yi Sang, Jung Gun Joo sebagai Choi Kang Euduem dan Park Byung Eun berperan sebagai Yoo Jae Young.

Dirangkum dari Soompi, Sinopsis Drama Korea (Drakor) Oh My Baby ini menceritakan komedi romantis yang diperankan oleh Jang Na-ra sebagai Jang Ha Ri. Jang Ha Ri adalah seorang wanita karir yang sukses yang memiliki keinginan mempunyai anak kandung tanpa harus menikah.

Jang Ha Ri seorang wanita lajang berusia 39 tahun sosok pekerja keras, ia seorang pimpinan majalah orang tua dan anak. Sosok wanita pekerja keras membuatnya tak pernah berpacaran selama 10 tahun terakhir.

Berpenampilan menawan, berkepribadian baik, dan mempunyai segudang bakat, Jang Na-ra mengungkap alasan dirinya belum ingin menikah dalam drama yang ia perankan di Oh My Baby.

“Saya bukan seseorang yang tidak percaya pada pernikahan. Sepertinya saya tidak bisa menikah karena saya terus bekerja. Saya masih bertanya-tanya apakah saya harus menikah atau tidak, jika saya bertemu pria yang benar-benar baik saya pasti akan menikah dan membentuk keluarga harmonis" ujar Jang Na-ra dalam konferensi pers Oh My Baby seperti dilansir Allkpop.

Pada akhirnya, peran Jang Ha-Ri (Jang Na-ra) di drama ini mencoba mendekati tiga laki-laki di sekitarnya. Ia berusaha untuk mencari laki-laki yang mendukung keinginannya memiliki anak sendiri tanpa menikah.

Ketiga kandidat laki-laki tersebut yaitu pertama Han Yi Sang seorang fotografer; kedua Yoon Jae Young sebagai asisten profesor, sekaligus teman masa kecilnya; dan ketiga Choi Kang Eudeum teman kantor kerja Jang Ha Ri.

Oh My Baby disutradarai Nam Ki-hoon yang sebelumnya dikenal melalui sejumlah drama hit, seperti Tunnel, The Beauty Inside, dan Voice 3. Bagaimana keseruannya, ikuti terus Drama Korea Oh My Baby dengan layana streaming online setiap Rabu dan Kamis pukul 22.00 waktu Korea Selatan atau 20.00 WIB.