SEOUL - JTBC sukses besar dalam memproduksi The World of the Married. Drama dengan rating R tersebut merupakan hasil remake dari serial populer BBC, Doctor Foster.

Produser Mo Wan Il menyebut The World of the Married tak sepenuhnya sama dengan Doctor Foster. Ada sejumlah perubahan yang dibuat untuk menyesuaikan cerita dengan kehidupan masyarakat Korea Selatan.

"Serial originalnya lebih fokus pada karakter utamanya. Sementara dalam versi adaptasi untuk drama Koreanya, kami ingin menggambarkan perubahan emosi tokoh utama dan orang-orang di sekitarnya," ujar Produser Mo seperti dikutip dari Korea Herald, Sabtu (16/5/2020).

Baca Juga:

- The World of the Married Cetak Rekor Rating Baru, Drama Lee Min Ho Semakin Terpuruk

- Sesuai Wasiat, Jenazah Henky Solaiman akan Dikremasi

Perbedaan ini akhirnya berdampak pada judul remake Doctor Foster versi Korea. Alih-alih menggunakan nama keluarga tokoh utama dan embel-embel dokter, tim produksi menamai seri adaptasi ini The World of the Married.

"Fokusnya bukan hanya pada satu orang, tapi hubungan-hubungan yang melibatkannya. Pernikahan dan yang menikah, itulah mengapa judulnya menjadi The World of the Married," jelasnya.

Salah satu contohnya adalah bagaimana The World of the Married memperlihatkan kehidupan tetangga Sun Woo, yakni rumah tangga Son Je Hyuk dan Ko Ye Rim. Dalam drama, pasangan ini diceritakan menghadapi masalah soal memiliki momongan. Selain itu, rumah tangga Son Je Hyuk dan Ko Ye Rim terancam karena Sun Woo tidur dengan sang tetangga, yang melahirkan konflik lebih jauh. Hal ini berbeda dengan Doctor Foster. Meski sempat renggang, namun hubungan Gemma dengan Neil dan Anna Baker pada akhirnya kembali baik. Neil membantu Gemma mencaritahu informasi soal sang suami, Simon.