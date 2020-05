JAKARTA - Kepergian Didi Kempot juga dirasakan penyanyi jebolan Indonesian idol, Tiara Anugrah. Lewat unggahannya, Tiara menuliskan ucapan duka atas meninggalnya Didi Kempot.

Tak sekedar berduka, Tiara juga mengungkapkan kekagumannya pada karya Didi Kempot, salah satunya adalah lagu bertajuk Cendol Dawet yang tengah populer saat ini.

"Rest in Peace, Om Didi Kempot. In loving memory Didi Kempot, Listen To 'Cendol Dawet' Tiara," tulis Tiara di akun Instagram miliknya, Selasa (5/5/2020).

Tiara juga menuliskan salah satu kenangan terindahnya kala masih berlaga di Indonesian Idol lalu, dimana ia menyanyikan lagu Cendol Dawet di panggung Indonesian Idol.

"Satu mahakarya yang pernah Tiara bawakan di panggung Indonesian Idol, dan sangat-sangat menghibur masyarakat Indonesia. Karya-karyamu selalu dalam hati kami," tulis Tiara.

Didi Kempot, meninggal dunia pada Selasa (5/5/2020), pukul 07.45 WIB di Rumah Sakit (RS) Kasih Ibu Solo akibat henti jantung.

(edh)