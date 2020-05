SEOUL - Aktris Parasite, Jo Yeo Jeong mendapat tawaran untuk membintangi drama komedi If You Cheat, You Die bersama aktor Fiery Priest, Go Joon. Kabar tersebut diungkapkan seorang sumber dari tim produksi drama tersebut.

"Go Joon dan Jo Yeo Jeong akan menjadi aktor utama dalam drama tersebut," ungkap sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (29/4/2020).

Namun, agensi kedua aktor tersebut mengaku, belum ada keputusan final yang diambil Jo Yeo Jeong dan Go Joon terkait tawaran tersebut. Sejauh ini, keduanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Drama If You Cheat, You Die berkisah tentang pengalaman menakutkan orang dewasa akibat melakukan hal buruk yang membuat mereka dihantui rasa bersalah. Jo Yeo Jeong akan berperan sebagai Jang Yeo Joo, penulis novel yang populer dengan kisah misterinya.

Jang Yeo Joo dikenal sebagai novelis yang kerap memberikan hukuman keras pada karakter pria yang berselingkuh dalam novelnya. Karena alasan itu pula dia dijuluki belalang sembah.

Tak seperti novel karyanya, Jang Yeo Joo menjalani kehidupan yang sangat normal. Dia menikahi seorang pengacara perceraian sukses yang lebih muda darinya dan cukup populer di mata publik. Karakter pengacara bernama Han Woo Sung inilah yang akan diperankan oleh Go Joon. Dia dikenal sebagai pengacara yang selalu mendengarkan keluhan rumah tangga para kliennya dan menyelesaikan persoalan keuangan mereka. Namun begitu, Han Woo Sung juga dikenal emosional yang membuatnya tenggelam terlalu jauh dalam kasus perceraian kliennya. Kondisi itu bahkan sempat membuat dia mengumpat dan dikeluarkan dari persidangan. Sejauh ini belum diketahui kapan dan stasiun TV mana yang akan menayangkan drama If You Cheat, You Die. Baca juga: Obrolan Suho dan Lay EXO Bikin Air Mata Penggemar Meleleh