SEOUL - YouTuber asal Korea Selatan, Travys Kim menyanyikan soundtrack film The Lion King berjudul Can You Feel The Love Tonight dalam 16 bahasa sekaligus.

Dalam video itu, Travys memulai nyanyiannya dalam bahasa Inggris, dilanjutkan dengan Italia, Turki, Belanda, Spanyol, Jerman, Perancis, Portugis, Thailand, Finlandia, China, Rusia, Jepang, Zulu, hingga Indonesia.

Aksi Travys Kim tersebut diunggahnya ke YouTube pada 3 Agustus 2019. Hingga berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton lebih dari 957.000 kali dan disukai lebih dari 62.000 pengguna YouTube.

"Hey Travengers! Ini adalah Can You Feel The Love Tonight multibahasa versiku. The Lion King adalah salah satu film Disney favoritku dan aku senang sekali menyanyikan lagu ini dengan cara yang luar biasa," ujarnya dalam keterangan video.

Pria yang juga berprofesi sebagai pembawa berita tersebut ternyata memang gemar menyanyikan lagu dalam multibahasa. Sebelumnya, dia juga menyanyikan Let It Go dari film Frozen dengan 25 bahasa dan Speechless dari film Aladdin dengan 16 bahasa.*

