LOS ANGELES - Penggemar anime One Punch Man tampaknya akan gembira dengan kabar yang satu ini. Serial manga populer ini akan diadaptasi menjadi film live action untuk Sony Pictures.

Dilansir dari Variety, Scott Rosenberg dan Jeff Pinker akan menulis naskah. Avi Arad dan Ari Arad dari Arad Productions yang akan memproduksi film ini.

Rosenberg dan Pinkner telah menjadi penulis favorit di Sony. Sebelumnya mereka sukses menulis untuk Venom dan Jumanji.

One Punch Man menceritakan tentang Saitama, seorang pahlawan yang dapat mengalahkan lawan hanya dengan satu pukulan. Ia berusaha mencari lawan yang seimbang dengannya karena bosan dengan kurangnya tantangan dalam pertarungannya melawan kejahatan.

Serial ini dibuat oleh seniman jepang ONE sebagai komik web pada 2009 dan menjadi viral. Kemudian pada 2012 diterbitkan di Young Jump Next Shueisha dengan ilustrasi oleh Yusuke Murata bersama dengan ONE dan meraih penjualan 30 juta kopi di seluruh dunia.

