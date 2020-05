JAKARTA - The Beatles menjadi band legenda di dunia. The Beatles bahkan disebut sebagai pembawa ide-ide revolusi budaya terutama di bidang musik pada tahun 1960-an.

Band yang digawangi oleh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr ini mendapatkan pujian dan meraih simpati dari pecinta musik dunia. Tak cuma soal musik, kisah perjalanan The Beatles pun diangkat ke layar lebar, dalam film dokumenter bertajuk The Beatles: Eight Day A Week - The Touring Years.

Dokumenter ini menyajikan sudut pandang lain dari pejalanan The Beatles terutama di masa-masa kejayaan. Menggambarkan bagaimana John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr dipuja-puja fans dalam setiap konser yang dijalani.

Di sutradarai oleh Ron Howards, film dokumenter ini menampilkan video-video percakapan The Beatles hingga respons terhadap konser yang dijalani. Tak cuma kisah bahagia, film dokumenter ini juga menampilkan konflik antar personel yang kemudian pecah. Menampilkan perjalanan konser di Cavern Club di Liverpool hingga konser terakhir mereka di San Francisco pada tahun 1966.

Tayang di Klik Film, film ini meraih beberapa penghargaan bergengsi di antara lain Film Dokumenter Terbaik di British Academy Film Awards ke-70 dan Dokumenter Luar Biasa atau Spesialisasi Nonfiksi di Primetime Creative Arts Emmy Awards ke-69.

