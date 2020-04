LOS ANGELES - Berita duka datang dari dunia hiburan Hollywood. Aktor Amerika yang berbasis di Inggris Jay Benedict (68) dikabarkan meninggal dunia akibat komplikasi yang dialaminya setelah ia divonis positif COVID 19.

Dilansir dari laman Deadline, berita duka ini telah dikonfirmasi oleh salah satu anggota keluarganya yang membenarkan perihal berita meninggalnya Jay Benedict.

Kabar meninggalnya Jay juga sudah disampaikan secara langsung oleh pihak manajemannya pada senin kemarin, " Dengan berita ini, kami sampaikan kepergian klien terkasih kami setelah berjuang melawan penyakit COVID 19," tulis GCRS di social medianya selaku menajeman yang menaungi Jay Benedict.

Sapak terjang Jay Benedict yang lahir 11 April 1951 berada di dunia hiburan sendiri sudah 40 tahun, berawal dari dirinya menjadi peran pendukung dalam film dan serial TV. Ia muncul dalam beberapa episode Brit's soap Emmerdale yang sudah berjalan lama pada tahun 1997 dan drama kejahatan Foyle's War pada tahun 2006.

Jay Benedict juga membintangi Paz Vega dalam film Vicente Aranda 2003 Carmen, yang memulai debutnya di Cannes, dan juga pernah menjadi peran pendukung dalam film Madame by Amanda Sthers dan IT oleh John Moore. Dia juga memiliki peran kecil dalam film-film laris lainnya seperti, Aliens dari Ridley Scott dan The Dark Knight Rises karya Christopher Nolan. Selain bermain di banyak film, Benedict juga memiliki karier dalam dunia teater.

Benedict menikah dengan Phoebe Scholfield yang merupakan bintang sitkom Inggris Allo Allo yang sangat laris pada tahun 1986. Dari pernikahannya tersebut mereka dikaruniai dua orang putra Leopold dan Freddie yang juga terjun di dunia hiburan.

