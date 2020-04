MUMBAI - Aktor gaek Bollywood, Amitabh Bachchan akan memberikan ransum bulanan untuk 100.000 pekerja harian yang bernaung di bawah Konfederasi Pekerja Film India. Inisiatif tersebut dilakukan sang aktor setelah India menerapkan lockdown yang memengaruhi ekonomi masyarakat ekonomi lemah.

Bachchan mendapat dukungan Sony Pictures Networks India dan Kalyan Jewellers untuk menjalankan aksi yang dinamainya We Are One (Kita Satu) tersebut. Sony dalam keterangan resminya mengatakan, sudah mendistribusikan kupon sembako kepada para pekerja harian Konfederasi Pekerja Film India.

"Selain itu, kami juga akan memperluas santunan dana kepada mereka yang membutuhkan," ujar Sony Pictures Network India dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Press Trust of India, pada Senin (6/4/2020).

Namun, tak diketahui sampai kapan aksi We Are One itu akan berjalan. NP Singh, Managing Director dan CEO Sony Pictures Networks India mengatakan, pihaknya akan memastikan ketersediaan pangan 50.000 pekerja dalam 1 bulan.

Tak hanya memberikan bantuan makanan, Amitabh Bachchan juga aktif mengampanyekan aturan saat lockdown kepada 15 juta pengikutnya di Instagram. Pada 3 April silam, dia bahkan menganjurkan masyarakat untuk menjalani tes virus Corona.

"Tolong, tetaplah di rumah jangan keluyuran. Jangan biarkan virus celaka ini mengalahkan kita. Tidak, tidak, kalian tak mengerti apa yang coba kukatakan di sini. Tolong baca corina secara terbalik. Ia akan menjadi na ro ko," ujarnya.

Hindustan Times menjelaskan, na ro ko yang dimaksud Amitabh Bachchan adalah agar masyarakat berinisiatif melakukan pemeriksaan guna menghambat penyebaran virus Corona.*

