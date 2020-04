LOS ANGELES - Panggung hiburan musik kembali berduka. Musisi soul Bill Whiters meninggal dunia pada di Los Angeles di usia 81 tahun.

Pihak keluarga mengatakan bahwa pelantun Ain't No Sunshine itu meninggal karena komplikasi jantung pada 30 Maret 2020.

"Kami sangat terpukul kehilangan suami dan ayah kami yang terkasih dan berbakti. Seorang yang jujur melalui musik dan puisinya untuk menghubungkan orang satu sama lain," ungkap keluarga Whiters dikutip dari Association Press.

Baca Juga:

Kecewa Ditinggal Nikah Eks Kapolsek Kembangan, Bebizie: Saya Enggak Dianggap

Cerita Bebizie soal Akhir Kisah Cinta dengan Eks Kapolsek Kembangan





Whiters pun dikenang sebagai sosok yag dekat dengan keluarganya. Mereka berharap karya musik mendiang akan tetap abadi untuk para penggemarnya di seluruh dunia.

Bill Whiters dikenal sebagai penyanyi lagu Lean On Me dan Ain't No Sunshine. Kedua lagu tersebut masuk ke dalam 500 Lagu Terbesar dari Rolling Stone.

(aln)