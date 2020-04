JAKARTA - Luna Maya tak kaget bila dirinya dianggap menjual diri oleh sebagian kalangan. Apalagi bila menilik gaya hidupnya yang menurut beberapa orang tergolong mewah.

“Orang berpikir, ‘Pasti lah Luna Maya jualan, lihat saja gaya hidupnya pergi-pergi terus,'" ujar Luna dalam salah satu video yang diunggah di channel YouTube pribadinya.

Meski kecewa, Luna Maya juga tidak bisa meminta orang untuk percaya bahwa dirinya bukan wanita yang melakukan hal tak senonoh demi tambahan penghasilan.

“Ya sudah lah. Namanya orang mau percaya atau enggak, aku enggak bisa maksa,” tuturnya.

Yang pasti bagi Luna Maya, dirinya sudah berupaya menghentikan peredaran kabar keterlibatan dirinya dalam prostitusi online. Sebagaimana diketahui, nama bintang film Sabrina itu santer dikaitkan dengan kasus prostitusi online setelah inisial LM muncul.

“For sure, that's not me (Yang pasti, itu bukan aku),” ujar perempuan 36 tahun itu menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Luna Maya membeberkan kisah mengejutkan tentang dirinya yang mendapat tawaran kencan berbayar dari seorang pengusaha. Pria tersebut mengaku siap membayar Luna Rp200 juta per hari untuk menemaninya berlibur ke luar negeri.*

(SIS)