SEOUL - Drama terbaru tvN, Oh My Baby merilis poster terbarunya, pada 1 April 2020. Dalam poster itu, Jang Nara tampak berpose dengan elegan dalam balutan baju berwarna hitam.

Alih-alih menggunakan cincin kawin, dia terlihat menghiasi jari manisnya dengan sebuah empeng bayi. Dalam poster itu tertulis, "Haruskah kita tidak menikah?"

Staf produksi drama tersebut mengatakan, Oh My Baby menyimpan kisah manis dan emosional. Kisahnya akan membuat penonton tertawa, namun juga mengundang simpati.

"Kami berharap, kalian menanti penampilan Jang Ha Ri (Jang Nara) yang akan mematahkan stereotip kebanyakan perempuan dalam Oh My Baby," ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (1/4/2020).

Dalam Oh My Baby, Jang Nara akan berperan sebagai Jang Ha Ri, kepala departemen di sebuah majalah parenting. Dia dikenal cantik, berbakat, dan seorang penggila kerja.

Meski memutuskan untuk tidak menikah, namun Jang Ha Ri terobsesi untuk memiliki anak. Saat itulah, tiga pria masuk dalam kehidupannya. Apakah dia akan memilih untuk menikah satu dari tiga pria tersebut?

Drama Oh My Baby merupakan proyek kolaborasi antara penulis skenario Noh Sun Jae (Mirror of the Witch) dan sutradara Nam Ki Hoon (Voice 3, Beauty Inside, dan Tunnel).

Rencananya, tvN akan mulai menayangkan Oh My Baby pada Mei 2020, setelah Memoristmenyelesaikan masa tayangnya.*

