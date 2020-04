HONG KONG - Sejumlah selebriti Indonesia rela pindah dan menetap di luar negeri. Salah satunya adalah penyanyi era 2000an Shanty. Mantan VJ MTV ini sudah hampir satu dekade menetap di Hong Kong untuk mengikuti suaminya.

Setelah menikah dengan Sebastian Paredes pada 2009 lalu, pemilik nama lengkap Annissa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie ini, memutuskan mengikuti suaminya. Shanty bersama suami dan kedua anaknya, Arjuna dan Enrico, telah lama tinggal di Hong Kong.

Baca juga: Kondisi Andrea Dian hingga Mahar Fantastis Eddies Adelia

Sebagai seleb Indonesia yang sudah lama menetap di Hong Kong, Shanty kerap dijuluki teman-temannya Miss Hongki atau bu Lurah Hong Kong.

Saat ini, Shanty dan keluarga juga merasakan dampak penyebaran virus corona Covid-19. Dirinya harus beraktivitas di rumah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Melalui unggahan di Instagram, Shanty mengungkapkan kerinduannya beraktivitas di luar rumah. “This social distancing started to get to me. A little bit suffocated and bored out of my mind. I missed my actual dance class, my gym, my routines outside the house” ungkapnya.

Baca juga: Hengky Kurniawan Relakan Kediamannya di Pejaten Jadi Tempat Singgah Tenaga Medis

Selama aktivitas di rumah, Shanty tetap mengisi kegiatan harian, seperti menonton video, mengurus anak, hingga bermeditasi. Ia berharap agar secepatnya situasi ini bisa kembali normal.