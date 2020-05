SEOUL - Seo Ji Hye dan Kim Jung Hyun akan kembali beradu akting dalam drama Shall We Eat Dinner Together?. Hal itu dikonfirmasi pihak MBC sebagai stasiun TV yang menayangkan drama tersebut, pada 27 Maret 2020.

Kim Jung Hyun, menurut perwakilan MBC, akan menjadi cameo dalam drama terbaru Seo Ji Hye dan Song Seung Heon tersebut. Sebelumnya, kedua aktor tersebut sempat beradu akting dalam drama populer Crash Landing on You.

Meski belum diketahui detail karakter yang akan dibintangi Kim Jung Hyun, namun sumber MBC tersebut memastikan keduanya akan kembali menampilkan chemistry apik seperti dalam proyek sebelumnya. SpoTV News melaporkan, kedua aktor itu melakukan pengambilan gambar pada 27 Maret 2020.

Drama Shall We Eat Dinner Together? berkisah tentang kisah cinta antara pria dan wanita yang sempat terluka dengan hubungan mereka sebelumnya. Melalui kecintaan terhadap kuliner, mereka akan menyembuhkan luka masa lalu tersebut. Selain Seo Ji Hye dan Song Seung Heon, drama ini juga dibintangi oleh Naeun APink dan Lee Ji Hoon. MBC rencananya akan mulai menayangkan Shall We Eat Dinner Together? pada Mei mendatang.