NEW YORK – Mark Blum, aktor veteran asal New Jersey meninggal dunia pada 25 Maret 2020 di Rumah Sakit Presbyterian New York, Amerika Serikat. Sang istri, Janet Zarish mengungkap penyebab kematian aktor 69 tahun itu.

“Suamiku meninggal kemarin karena komplikasi penyakit dari virus corona,” ujar Zarish melalui email kepada Fox News, 26 Maret 2020.

Kabar kematian Mark Blum juga dikonfirmasi Rebecca Damon, Vice Executive Presiden SAG-AFTRA di Twitter. Ia mengatakan, Blum pernah menduduki posisi sebagai anggota dewan di organisasi itu.

“Dengan kesedihan mendalam, saya menulis untuk mengabarkan, teman kami dan mantan angota dewan Mark Blum meninggal dunia,” tulisnya.

Dijelaskan, Mark adalah anggota Screen Actor Guild dan SAG-AFTRA yang berdedikasi sejak 2007-2013. Sebagai informasi, SAG-AFTRA atau Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists adalah serikat pekerja yang mewakili 160.000 bintang film dan televisi, penyanyi, pengisi suara dan profesional media lainnya.

Sebagai anggota dewan, pria yang juga membintangi Crocodile Dundee (1986) ini dikenal sebagai sosok yang sangat bersemangat dan tak mengenal lelah.

“Kami semua beruntung mengenalnya. Akan selalu mengenang akan sosok aktor berbakat, guru, teman yang setia dan manusia baik,” imbuhnya.

Sepak terjang Mark Blum di dunia hiburan dimulai saat ia membintangi film Love Sick tahun 2013 dan tak kurang dari 20 film dimainkan hingga tahun 2019. Selain itu, Blum juga laris sebagai bintang televisi dengan lebih dari 40 judul.

(edh)