LOS ANGELES - Dampak pandemi Corona juga dirasakan oleh industri perfilman Hollywood. Proses syuting beberapa film blockbuster terbengkalai karena pemerintah setempat melarang mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang.

The Matrix 4 hingga Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sudah menunda proses syutingnya. Rumah produksi di Hollywood juga tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Perkiraan sementara proses syuting akan kembali efektif digelar pada akhir April atau bahkan Mei 2020.

Pandemi Corona juga mengganggu proses praproduksi dari beberapa film blockbuster, layaknya Mission: Impossible 7, Uncharted, dan Peter Pan & Wendy. Film Mission: Impossible 7 misalnya, sudah menjadwalkan syuting di Venesia, Italia, pada Februari silam.

Namun karena Negeri Pizza itu sempat menjadi negara yang paling banyak terjangkit COVID-19 setelah China, maka proses syuting pun dibatalkan. Paramount Pictures kemudian memboyong Tom Cruise dan timnya untuk syuting di Inggris.

Baca juga: Sempat Ditunda, Tom Cruise Lanjut Syuting Mission: Impossible 7 di Inggris

Sementara, The Matrix 4 baru saja menyelesaikan syuting di San Francisco dan berencana memulai syuting di Berlin, Jerman. Sedang The Batman sudah hampir 7 pekan melangsungkan syuting di London, Inggris. Kedua film tersebut juga terpaksa menghentikan proses syuting karena corona. Dengan demikian, film-film di atas akan mengalami kemunduran jadwal perilisan karena proses produksi terhambat oleh pandemi virus Corona. Pada penggemar kini harus lebih bersabar menantikan penayangan film-film tersebut di bioskop.* Baca juga: Tanggapan Salmafina soal Foto Berhijab yang Diunggah sang Ayah