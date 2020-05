JAKARTA – Jack Reacher: Never Go Back merupakan salah satu film yang dibinangi oleh Tom Cruise. Film yang disutradari oleh Edward Zwick itu perdana ditayangkan pada 21 Oktober 2016.

Berdurasi sekira 118 menit, Jack Reacher: Never Go Back menceritakan tentang pembongkaran kasus konspirasi. Sama seperti film pertamanya, Jack Reacher: Never Go Back juga diadaptasi dari novel tulisan Lee Child.

Tokoh Jack Reacher yang diperankan oleh Tom Cruise mengungkap kasus yang menjerat Mayor Susan Turner. Mayor Susan Turner ditangkap dengan bukti yang tak jelas oleh polisi militer atas kematian dua orang anak buahnya.

Dalam waktu yang bersamaan, Jack Reacher juga dilanda sebuah problema. Seorang wanita mendatanginya dan membawa anak perempuan bernama Samantha.

Wanita tersebut mengatakan, jika Samantha adalah buah cinta hasil hubungan gelap mereka. Wanita itu juga meminta tanggung jawab dari Reacher.

Tak langsung percaya dengan omongan wanita tersebut, Reacher pun mencari tahu kebenaran terkait Samantha. Di sisi lain, penyelidikan terhadap Susan Turner pun membuat Samantha dihadapkan dengan kondisi berbahaya.

Film Jack Reacher: Never Go Back

Sutradara: Edward Zwick Produser : Tom Cruise Don Granger Christopher McQuarrie Pemain : Tom Cruise sebagai Jack Reacher Cobie Smulders sebagai Mayor Susan Turner Aldis Hodge sebagai Kapten Anthony Espin, teman Susan Danika Yarosh sebagai Samantha Dutton