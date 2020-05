SEOUL - Kim Doyeon Weki Meki telah dikonfirmasi menjadi bintang utama dalam web drama terbaru bersama Kim Min Kyu. Drama tersebut merupakan adaptasi dari webtoon berjudul Boy and Girl Straight Out of a Cartoon.

Mengutip Soompi, drama itu berkisah tentang kekacauan ketika Chun Nam Wook, yang diperankan oleh Kim Min Kyu sebagai karakter utama pada komik populer masuk ke dunia nyata.

Di sana, ia berpapasan dengan siswa SMA bernama Han Sun Nyeo yang diperankan oleh Kim Doyeon. Sosok ini kebetulan memiliki nama dan wajah yang sama dengan tokoh utama perempuan di dunia komik Chun Nam Wook.

Selain Kim Doyeon dan Kim Minkyu, drama ini juga dimeriahkan sederey bintang lainnya. Choi Hyun Wook, Han Ji Hyo, dan Lim Bo Ra adalah beberapa di antaranya. Hyun Wook akan berperan sebagai Noh Ye Jun, sahabat Han Sun Nyeo.

Baca juga: Hani 'EXID' & Yoojung 'Weki Meki' Merasa Bersalah karena Lebih Dikenal Publik

Sementara Han Ji Hyo memerankan teman mereka yang bercita-cita menjadi penulis webtoon. Lim Bo Ra akan menghidupkan karakter Yoon Yi Na yang perilakunya berubah usai bertemu Chun Nam Wook. Web drama Boy and Girl Straight Out of a Cartoon ini akan memulai syuting pada April dan dijadwalkan tayang pada Juni 2020.* Baca juga: Pulang ke Indonesia, Krisdayanti Kaget Lihat Bandara Kosong