SEOUL - Aktor Uhm Ki Joon akan menggantikan Shin Sung Rok yang memutuskan mundur dari kursinya sebagai aktor utama Penthouse. Kepastian itu, menurut SidusHQ selaku sang aktor ditetapkan, pada 17 Maret silam.

“Ya, Uhm Ki Joon akan membintangi drama Penthouse,” ungkap SidusHQ dalam keterangannya kepada YTN Star seperti dikutip dari Soompi, Kamis (19/3/2020).

Shin Sung Rok mundur sebagai aktor utama Penthouse, karena kesibukannya. “Akibat jadwal kerja yang bentrok, maka Shin Sung Rok terpaksa mundur dari Penthouse," ujar HB Entertainment, agensi sang aktor pada 6 Maret silam.

Di lain pihak, Penthouse menjadi drama baru Uhm Ki Joon setelah membintangi Heart Surgeons yang tayang sepanjang September-November 2018. Selain drama, sang aktor lebih banyak berkecimpung di dunia teater dengan membintangi The Days.

Drama Penthouse menyuguhkan kisah tentang seorang perempuan yang berubah menjadi ‘monster’ demi memuaskan ambisinya. Dia ingin hidup di sebuah penthouse mewah di area eksklusif Gangnam, Seoul.

Serial ini akan menjadi proyek reuni bagi sutradara Joo Dong Min dan penulis skenario Kim Soon Ok yang terakhir kali berduet dalam drama The Last Empress. Sementara itu, Kim So Yeon, Eugene, dan Lee Ji Ah masih mempertimbangkan tawaran drama ini.*

