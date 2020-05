LOS ANGELES - Pandemi virus korona yang telah meluas ke berbagai negara turut berimbas pada industri hiburan. Hollywood merasakan dampak tersebut, terbukti banyak film yang harus menunda perilisan untuk menghindar dari penyebaran virus korona.

Selain menunda perilisan, proses produksi pun juga mengalami penyesuaian. The Batman harus menghentikan syuting selama dua minggu untuk menghindar dari penyebaran virus korona.

"Warner Bros Pictures menghentikan syuting 'The Batman' selama dua minggu mulai hari ini. Kami akan terus memantu situasi dengan cermat," ujar perwakilan Warner Bros seperti dilansir dari Hollywood Reporter, Minggu (15/3/2020).

Seharusnya, jika tak ada aral melintang, syuting film The Batman akan berlokasi di Liverpool. Namun karena wabah korona dan tak ingin mengambil risiko yang lebih parah, syuting harus ditunda hingga dua pekan.

The Batman menambah deretan film yang harus menghentikan proses syuting karena imbas virus korona. Sebelumnya, Disney dan Marvel telah menunda syuting The Little Mermaid dan Shang-Chi and Legend of the Ten Rings.

Seperti diketahui The Batman yang disutradarai oleh Matt Reeves dibintang oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell dan John Turturro.

