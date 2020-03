SEOUL - Zico dan lagu Any Song-nya masih dicintai penikmat musik Korea. Setelah pekan lalu terlempar ke posisi 3, Any Song naik menjadi pemuncak Gaon Chart kategori Digital Singles edisi 1-7 Maret 2020.

Any Song menggeser ON milik BTS yang pekan lalu merajai Gaon Chart. On harus puas turun dua peringkat ke posisi 3, kalah dari I Give You My Heart (IU) yang duduk manis sebagai runner up.

Dibanding pekan lalu, BTS tak terlalu bersinar di Gaon Chart minggu ini. Pasalnya, selain tak lagi memuncaki chart, dua lagu lain BTS, yakni 00_00 (Zero O'Clock) dan Black Swan, yang pekan lalu masuk top 10 pun harus terlempar ke posisi 12 dan 13.

IU menjadi satu-satunya nama yang diwakili lebih dari satu lagu di Gaon Chart pekan ini. Selain I Give You My Heart, solois kelahiran 1993 itu juga menempatkan Blueming di top 10 Gaon Chart minggu ini.

Berikut adalah top 10 Gaon Chart edisi 1-7 Maret 2020:

1. Zico - Any Song

2. IU - I Give You My Heart

3. BTS - ON

4. Changmo - Meteor

5. IZ*ONE - Fiesta

6. IU - Blueming

7. Red Velvet - Psycho

8. Gaho - Start

9. Noel - Late Night

10. Baek Ye Rin - Here I Am Again

(LID)