JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari bintang kenamaan Hollywood, Tom Hanks. Aktor berusia 63 tahun itu baru saja mengumumkan bahwa dirinya dan sang istri, Rita Wilson, positif terjangkit virus Korona.

Tom Hanks sendiri dikenal sebagai seorang aktor berbakat. Berbagai film dan peran sudah pernah ia mainkan sejak dulu. Berikut ini adalah deretan film-film terbaik yang pernah dibintangi oleh aktor asal Concord, California, tersebut.

1. Philadelphia

Nama Tom Hanks mulai diperhitungkan di industri film dunia ketika bermain di film Philadelphia. Film ini sekaligus mengantar Tom meraih Piala Oscars pertamanya.

Dalam film yang dirilis pada 1993 ini Tom Hanks berduet dengan Denzel Washington. Penampilan apik keduanya lantas menuai pujian dari para kritikus film.

2. Forrest Gump

Nama Tom Hanks tak bisa dilepaskan dari film legendaris berjudul Forrest Gump. Film ini juga yang akhirnya membuat Tom meraih Piala Oscars kedua atau dua kali berturut-turut.

Tom Hanks berperan sebagai Forrest Gump, seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan akal namun bisa menjadi sukses besar. Ini adalah salah satu film terbaik Tom karena ia mampu mengeluarkan kemampuan akting terbaiknya.

3. Cast Away

Terdampar di sebuah pulau dan harus bertahan hidup cukup lama adalah narasi utama yang diangkat dari film Cast Away. Film ini juga termasuk satu dari sekian banyak film terbaik dari Tom Hanks.

Banyak orang memuji penampilan Tom Hanks di sini karena ia bisa menyampaikan perasaan sedih seseorang yang terdampar di pulau asing dan mencoba untuk tidak putus asa bisa pulang kembali ke rumahnya.

4. Toy Story

Tak hanya jago dalam berakting, kualitas alih suara Tom Hanks juga ternyata di atas rata-rata. Tokoh Woody dalan film Toy Story diisi vokalnya oleh Tom.

Karakter suaranya yang bulat dan hangat ternyata mampu membuat banyak orang terkesima. Woody adalah sosok mainan sekaligus pemimpin yang hebat. Tom akhirnya mengisi vokal Woody untuk empat film Toy Story.

5. Captain Phillips

Sebenarnya ada banyak film Tom Hanks lain yang patut masuk ke dalam daftar ini. Saving Private Ryan, Bridge of Spies, Sully, A Beautiful Day in the Neighborhood, atau bahkan The Terminal adalah karya-karya tak terlupakan dari Tom Hanks. Namun pujian tetap harus diberikan untuk perannya dalam film Captain Phillips.

Di film ini, Tom Hanks berperan sebagai Captain Phillips, seorang kapten yang kapalnya dibajak oleh perompak di perairan Somalia. Film ini diangkat dari kisah nyata. Film drama ini penuh dengan tensi tinggi karena ketegangan yang dibangun sukses ditampilkan dengan baik oleh akting memukau para aktornya.