JAKARTA - Virus korona yang mulai memasuki Tanah Air berdampak bagi band Foals. Grup band asal Inggris tersebut akhirnya menunda konser bertajuk 'Foals Live in Jakarta' yang harusnya berlangsung pada 10 Maret 2020 di Hall Basket Senayan, Jakarta Pusat.

Kabar tersebut mereka sampaikan melalui Insta Story di akun Instagram. "Sebagai pencegahan mengukur wabah covid 19 yang baru terjadi di Indonesia, pemerintah kota jakarta menunda penerbitan izin untuk pertunjukan mendatang," tulis mereka.

Foals mengatakan bahwa mereka ingin menunda konser di Indonesia. Mereka juga menyarankan tentang pengembalian dana bagi para penggemar yang sudah membeli tiket.

"Kami ingin menunda konser. jika Anda ingin pengembalian dana, harap hubungi pihak tempat kalian membeli saat kami sedang menjadwal ulang pertunjukan," tutur mereka.

Penundaan konser ini diketahui menjadi yang ketiga bagi Foals dalam rangkaian tur bertajuk Everything Not Saved Will Be Lost. Sebelumnya, mereka menunda konser di Jepang pada 2 Maret dan Filipina pada 4 Maret.

