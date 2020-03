JAKARTA - Lagu Sheila On 7 memang syahdu dan nyaman di dengar di telinga. Salah satu lagu Sheila On 7 yang asyik didengarkan adalah Seberapa Pantas.

Saat lagu ini masih wara-wiri di chart radio dan televisi, lagu ini menjadi salah satu populer yang digemari remaja pada masanya.

Berikut lirik lagu Sheila On 7 Seberapa Pantas

Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu

Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan

Mampukan kau hadir dalam setiap mimpi burukku

Mampukah kita bertahan di saat kita jauh

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan, oh

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang, woho

Sanggupkah kau menyakinkan di saat aku bimbang

Celakanya

Hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu

Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku

Kau pergi dan hilang ke mana pun kau suka

Celakanya

Hanya kaulah yang pantas untuk kubanggakan

Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan

Di antara pedih aku slalu menantimu

Seberapa hebat kau untuk kubanggakan

Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan ohh

Mampukah kau bertahan dengan hidup ku yang malang oh

Sanggupkah kau menyakinkan di saat aku bimbang

Mungkin kini kau t'lah menghilang tanpa jejak

Mengubur semua indah kenangan

Tapi aku slalu menunggumu di sini

Bila saja kau berubah pikiran oh hey hey

Oh oh oh oh

