Let Us Go - Crush [OST Crash Landing on You]

[Romanization]

Baram gateun geudaega

Nareul seuchyeoganeyo

Jamsi swieo nal barabwayo

I modeun naldeuri yeongwonhal sun eopsgie

Jeomureoganeun jeo dare gidohaessjyo

Modeun sigani meomchugil

Dulmanui sesangeuro ga

Mosda han mareul jeonhagil

Geudaen nal tteonagessjiman

Naui sarangeun dahgireul

Modu jamdeun i bame geudaen naege dagawa

Sesang gajang ippeun moksoriro

Nal saranghandago malhaeyo

Nae mam gipeun gose jakku geudaega boyeoyo

Geudae jageun momjisjocha nal usge haneyo

Machi dareun saramcheoreom

Dulmanui sesangeuro ga

Mosda han mareul jeonhagil

Geudaen nal tteonagessjiman

Modu jamdeun i bame naegero wa

Sarangeul malhae jwoyo

Gidarigiman hada neul

Geudael ulge haneun nal

Badajwoyo

Gateun haneul arae dareun sesang sok

Gateun byeoreul urin hamkke barabwayo

Seoroui bamhaneul arae

Dulmanui sesangeuro ga

Mosda han mareul jeonhagil

[Terjemahan] Let Us Go - Crush [OST Crash Landing on You] Kau melewatiku seperti angin Tolong beristirahat lah dan lihat aku Karena semua ini tak akan bertahan selamanya Aku berdoa bulan lalu ketika semuanya sudah terlambat Waktu akan berhenti Tolong pergilah ke duniamu Dan ceritakan padaku apa yang aku tak tahu Kau akan pergi suatu hari nanti Bisakah cintaku meraihmu Dia datang padaku malam ini Ketika semua orang tertidur Lewat suara terindah di dunia Katakan bahwa kau mencintaiku Kau tetap ada di dalam hatiku Bahkan gerakan kecil darimu bisa membuatku tertawa Tak seperti orang lain Tolong pergilah ke duniamu Dan ceritakan padaku apa yang aku tak tahu Kau akan pergi suatu hari nanti Datang padaku malam ini ketika semua orang tertidur Ceritakan padaku tentang cinta Hari di mana kau selalu membuatku menangis Ambil lah Di dunia lain di bawah langit yang sama Kita melihat bintang yang sama Di bawah langit malam yang lain Tolong pergilah ke duniamu Dan ceritakan padaku apa yang tak kuketahui*