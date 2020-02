Psycho - Red Velvet

[Romanized]

Woo

Ha yeah (Umm)

Ya, psycho

Neol eojjeomyeon joeulkka

Ireon mameun tto cheomira

Up and down-i jom shimhae jojeori jakku jal andwae

Hana hwakshilhan geon I don't play the game

Uri jinjja byeolladae

Geunyang naega neomu joahae

Neon geugeol neomu jal algo nal jwirakpyeorakae

Nado machangajiingeol

Urin cham byeollago isanghan saiya

Seororeul buseojige (buseojige)

Geurigon tto kkyeoana (geurigon tto kkyeoana)

You got me feeling like a psycho psycho

Uril bogo malhae jakku jakku

Dashi an bol tteut ssaudagado buteo danini marya

Ihaega an gandae utgijido antae

Maja Psycho psycho (Psycho psycho)

Seoro joa jungneun babo babo (babo babo)

Neo eopshin eojireopgo seulpeojeo giundo mak eopseoyo

Duri jal mannattae Hey now we'll be ok

Hey trouble gyeonggo ttawin eopshi oneun neo

I'm original visual urin weollae iraesseo Yeah

Duryeopjineun ana (heungmiroul ppun)

It's hot! Let me just hop

Eotteoke neol darulkka? Ooh

Eojjeol jureul molla neoreul dallaego

Maeseopge ballo chado

Gakkeum naege miso jinneun neol

Eotteoke nokesseo Ooh

Urin areumdapgo cham seulpeun saiya

Seororeul binnage hae (Tell me now)

Machi dalgwa gangcheoreom

Geurigon tto kkyeoana

You got me feeling like a psycho psycho

Uril bogo malhae jakku jakku

Dashi an bol tteut ssaudagado buteo danini marya

Ihaega an gandae utgijido antae

Maja Psycho psycho (maja Psycho psycho)

Seoro joa jungneun babo babo (babo babo)

Neo eopshin eojireopgo seulpeojeo giundo mak eopseoyo

Duri jal mannattae Hey now we'll be ok

Don't look back

Geureoke uridapge gaboja

Nan onmomeuro neol neukkigo isseo

Everything will be ok

(You got me feeling like a psycho)

Like a psycho psycho

Uril bogo malhae jakku jakku (bogo malhae jakku Hoo)

Dashi an bol tteut ssaudagado buteo danini marya

Duri jal mannattae Hey now we'll be ok

Hey now we'll be ok (We'll be ok)

Hey now we'll be ok (We'll be ok)

Hey now we'll be ok (We'll be ok)

Hey now we'll be ok

It's alright (Hey, it's alright)

Oh it's alright (Oh)

Hey now we'll be ok (Ey)

Hey now we'll be ok (Ok yeah)

Hey now we'll be ok (Ey)

Hey now we'll be ok (Ok)

It's alright

Oh it's alright

Urin jom isanghae

Psycho

[Terjemahan] Woo Ha yeah (Umm) Ya, psycho

Apa yang harus kulakukan denganmu? Aku tak pernah merasakan ini sebelumnya Terlalu banyak gejolak Aku tak bisa mengontrol diriku Satu hal yang pasti, aku tak mau ikut permainanmu

Orang-orang bilang kita aneh Tapi aku hanya sangat menyukaimu Kau sangat mengenal dan bisa mengontrolku Begitupun aku

Kita menjalin hubungan yang sangat aneh Kita saling menyukai satu sama lain Dan ingin berpelukan satu sama lain

Kau membuatku merasa seperti seorang psycho (psycho) Orang-orang terus memberitahu kita Kita bertengkar seperti semua ini akan berakhir Namun kita akan kembali bersama Mereka hanya tidak tahu, ini sangat lucu

Benar psycho (psycho) Kita bodoh karena sangat mencintai satu sama lain Tanpamu aku merasa pusing dan sedih Aku tak percaya diri Orang-orang bilang kita pasangan yang lucu Hei, sekarang aku akan baik-baik saja

Hei masalah, kau datang tanpa peringatan Aku terlihat, inilah diriku Aku tak takut (bagiku ini menarik) Ini seksi! Biarkan aku masuk Bagaimana aku bisa menaklukkanmu? Ooh

Aku tak tahu apa yang harus kulakukan Meskipun aku bisa menundukkanmu Dan menendangmu dengan keras Tapi kau tersenyum padaku Bagaimana aku bisa melepasmu? Ooh Kita menjalin hubungan yang indah dan menyedihkan Kita membuat satu sama lain bersinar (Bilang padaku sekarang) Seperti bulan dan sungai Dan kita berpelukan kembali

Kau tahu aku seperti psycho (psycho) Orang-orang terus memberitahukan kita Kita bertengkar seperti semua ini akan berakhir Namun kita akan kembali bersama Mereka hanya tidak tahu, ini sangat lucu

Benar psycho (psycho) Kita bodoh karena sangat mencintai satu sama lain Tanpamu aku merasa pusing dan sedih Aku tak percaya diri Orang-orang bilang kita pasangan yang lucu Hei, sekarang aku akan baik-baik saja

Jangan melihat ke belakang Dengan begitu, kita bisa menjadi diri sendiri Aku bisa merasakanmu dengan seluruh tubuhku Semuanya akan baik-baik saja

(Kau membuatku seperti psycho) Seperti psycho (psycho) Orang-orang terus memberitahu kita Kita bertengkar seperti semua ini akan berakhir Namun kita akan kembali bersama Mereka bilang kita pasangan yang lucu Hei, sekarang kita akan baik-baik saja

Hei sekarang kita akan baik-baik saja Hei sekarang kita akan baik-baik saja Hei sekarang kita akan baik-baik saja Hei sekarang kita akan baik-baik saja

Tak apa-apa Tak apa-apa

Hei sekarang kita akan baik-baik saja Hei sekarang kita akan baik-baik saja Hei sekarang kita akan baik-baik saja Hei sekarang kita akan baik-baik saja

Tak apa-apa Tak apa-apa Kita hanya sedikit aneh Psycho*