JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina kembali menekuni dunia tarik suara. Ia memilih untuk berkolaborasi dengan Selva, seorang penyanyi asal Brazil dalam menggarap single berjudul Shooting Stars.

Prilly mengaku, untuk sementara waktu dia akan fokus berkarier di dunia musik. Sebelumnya, dia juga pernah mengeluarkan lagu namun fokusnya terpecah karena disibukkan dengan syuting sinetron kejar tayang.

"Aku sih enggak tahu ini naik satu level apa enggak. Hanya saja yang jelas, I'm taking this seriously. Karena kalau dulu pas di musik kan aku hanya kayak, 'Oh, it's my hobby.' Dan saat itu juga kan aku lagi syuting sinetron,” kata Prilly Latuconsina saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Demi kolaborasi dengan Selva, Prilly Latuconsina pun dikontrak oleh label musik Spinnin' Records Asia. Mantan kekasih Maxime Bouttier itu tak ingin mengecewakan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya.

"Terus digaet sama label besar jadi aku tak mau menghancurkan kepercayaan orang yang sudah berani mengontrak aku dan memberikan kesempatan besar ini," ungkap Prilly Latuconsina menambahkan. Prilly Latuconsina membawakan lagu Shooting Stars untuk pertama kalinya di panggung Indonesian Idol. Prilly menjadi bintang tamu yang meramaikan Babak 4 Besar bersama Armada, Nidji, dan Virgoun.