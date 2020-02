LOS ANGELES - Bong Joon Ho kembali mencatatkan diri dalam sejarah perfilman Korea dan dunia. Ia menjadi sutradara pertama Korea yang memenangkan piala Oscar untuk kategori Best Directing.

Bong Joon Ho mengalahkan nama-nama besar sutradara Hollywood untuk mendapatkan Piala Oscar kategori ini. Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips, Sam Mendes (1917), dan Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) harus mengakui keunggulan Bong Joon Ho kali ini.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Dolby Theatre langsung bergemuruh begitu nama Bong Joon Ho disebut sebagai pemenang Best Director Oscar 2020. Semua bertepuk tangan hingga memberikan standing ovation. Song Kang Ho bahkan tertangkap kamera memeluk sutradara yang mengarahkannya di Parasite itu.

Baca Juga:

- Toy Story 4 Jadi Film Animasi Terbaik Oscar 2020

- Masih Komunikasi, Vino G. Bastian Kaget Dengar Kabar Kematian Damayanti Noor

"Terima kasih. Setelah memenang Best International Picture, kupikir hari ini sudah selesai dan siap untuk bersantai. Benar-benar, terima kasih banyak," kata Bong Joon Ho dalam pidato kemenangannya, Senin (10/2/2020).

Ini menjadi trofi ke-3 Parasite di Oscar 2020. Sebelumnya mereka telah dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Original Screenplay dan Best International Pictures.

(LID)