JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Restoe Boemi yang dipopulerkan Dewa 19. Lagu ini merupakan satu dari 11 lagu lainnya di dalam album Terbaik Terbaik.

Intro : G Am C Am

G D

Sewangi bunga mawar tubuhmu

Am

Menghampar di permadani

C

Mengetuk hasrat tuk menjamah

Bm

Surgamu

G D

Kilaumu bagaikan mutiara

Am

Menghiasi muka bumi

C

Warnamu yang kujilati

Bm

Sendiri

Reff :

Em

Kuyakinkan restu bumi

Am

Bangunkan jiwaku

C

Basuhi raga kita

Am

Restu bumi leburkan hati

C D

Sucikan dari debu dunia

G D

Ku raba jiwamu yang bersahabat

Am

Tundukkan suasana hati

C

Seiring sepi menjepit

Bm

Sukmaku

Back To : Reff

G D

Seorang bijak kan memahami

Am

Cinta bukan dicari di raih

C Bm

Cintapun hadir sendiri

(kem)