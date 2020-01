JAKARTA - Lirik dan chord gitar lagu Foto Dalam Dompetmu yang dipopulerkan oleh Slank. Lagu ini merupakan satu dari 16 lagu yang ada di album keenam Slank berjudul Lagi Sedih.





[into] C D Bm Em

C D Bm Em

Uu di hati ini cuma ada dirimu

C D Bm Em

Uu di dalam mimpi pasti ada bayangmu

C D Bm Em

Uu di sini slalu masih memikirkanmu

C D Em C D

Uu di sini aku gelisah ingin tahu

[chorus]

G Am C Em D

Masihkah diriku di dalam hatimu

G Am C D

Masihkah fotoku di dalam dompetmu

[int] C D Bm Em

G Am C Em D

Masihkah potretku di tembok kamarmu

G Am C Em D

Masihkah bayangku di dalam mimpimu

C D Bm Em

Uu di sana kamu nggak ada kabarnya

C D Bm Em

Uu di sini hampir bosan menunggumu

C D Bm Em

Uu di sana kamu kemana saja

C D Em

Uu di sini aku resah

C D

Sangat ingin tahu

[chorus]

G Am C Em D

Masihkah diriku di dalam hatimu

G Am C Em D

Masihkah potretku di tembok kamarmu

G Am C Em D

Masihkah bayangku di dalam mimpimu

G Am C D C G

Masihkah fotoku di dalam dompetmu

[Intro] Em G 3x

Em C D

[chorus]

G Am C Em D

Masihkah diriku di dalam hatimu

G Am C Em D

Masihkah potretku di tembok kamarmu

G Am C Em D

Masihkah bayangku di dalam mimpimu

G Am C D

Masihkah fotoku di dalam dompetmu

[outro] G G

