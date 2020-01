LOS ANGELES - Jonas Brothers dipastikan akan hadir di Grammy Awards 2020. Ini menjadi penampilan perdana tiga bersaudara tersebut di Grammy setelah satu dekade lebih.

Jonas Brothers akan menghadiri Grammy Awards 2020 sebagai nominee sekaligus penampil. Nick Jonas cs telah dikonfirmasi menjadi salah satu penampil di ajang penghargaan musik tahunan tersebut.

Tampil lagi di panggung Grammy setelah satu dasawarsa lebih, Jonas Brothers menyiapkan sesuatu yang spesial. Mereka akan membawakan sebuah lagu khusus untuk penggemar setia mereka.

"Ini bukan panggung pertama kami, tapi sudah lama juga (sejak terakhir tampil). Kami akan membawakan lagu spesial, lagu yang belum pernah dibawakan, lagu yang belum dirilis. Ini spesial untuk fans. Juga What A Man Gonna Do," ujar Nick dalam wawancara dengan ET Canada, seperti dikutip Okezone, Minggu (26/1/2020).

Bocoran tentang penampilan spesial ini sejatinya sudah pernah diungkap Jonas Brothers di Ellen DeGeneres Show. Hanya saja, dalam kesempatan tersebut, Jonas Brothers tak menyebutkan apa yang spesial dari aksi panggung mereka.

"Kami ada lined up penampilan yang sangat spesial. Kami tak ingin memberi bocoran sedikit pun, tapi kami akan menyanyikan lagu yang baru saja rilis (What A Man Gonna Do)," tutur Nick.

"Lalu kemudian kami akan melakukan sesuatu yang, kupikir, tak akan dipikirkan oleh siapapun," lanjut suami Priyanka Chopra tersebut.

