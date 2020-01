SEOUL - Park Bo Gum dan Park So Dam dipastikan akan beradu akting dalam drama terbaru tvN, Record of Youth. Bersama kedua aktor itu, juga akan bergabung Byun Woo Seok yang mencuri perhatian penonton lewat aktingnya dalam Flower Crew: Joseon Marriage Agency.

Ketiga aktor tersebut, dikabarkan telah bertemu dengan tim produksi Record of the Youth pada 8 Januari silam. “Proses syuting baru akan dimulai, setelah seluruh proses casting selesai,” ujar perwakilan tim produksi seperti dikutip dari Allkpop, pada Jumat (10/1/2020).

Drama Record of Youth berkisah tentang sekelompok anak muda yang mencoba peruntungan di industri hiburan. Namun langkah mereka tidak akan mudah yang dipicu berbagai permasalahan keluarga.

Park Bo Gum dipercaya untuk menghidupkan lakon Sa Hye Joon, seorang model muda cerdas yang berambisi menjadi aktor. Sayang, dia selalu gagal dalam setiap audisi yang diikutinya dan membuat dia kehilangan kepercayaan diri.

Baca juga: Bintangi Seo Bok, Park Bo Gum Akan Jadi Manusia Kloning Pertama di Korea

Sedangkan Park So Dam yang memikat publik lewat aktingnya dalam film Parasite akan berperan sebagai Ahn Jung Ha. Dia digambarkan sebagai penata rias yang selalu bersikap ceria, namun kesepian.

Untuk melepas rasa frustrasinya, Ahn Jung Ha menjadi penggemar fanatik para idol K-Pop. Sementara Byun Woo Seok, dipercaya melakoni karakter Won Hae Hyo. Dia adalah seorang aktor yang berasal dari keluarga kaya. Sayang, meski Won Hae Hyo telah membintangi berbagai drama dia tak kunjung terkenal.

Drama Record of Youth akan digawangi Ahn Gil Ho, sutradara di balik drama Memories of the Alhambra dan Forest of Secrets. Dia berkolaborasi dengan penulis Ha Myung Hee yang menggarap skenario serial Doctors dan Temperature of Love.

tvN dijadwalkan mulai menayangkan Record of Youth pada pertengahan 2020. Drama itu akan mengisi slot tayang pada Senin dan Selasa.*

Foto: Tokopedia Tanggapi Tudingan LAKSI soal Unsur LGBT dalam Iklan BTS