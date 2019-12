LOS ANGELES - Bombshell adalah film yang mengangkat kisah nyata pelecehan seksual terhadap lebih dari 20 karyawan wanita yang dilakukan oleh Roger Alies, Chief Executive Officer (CEO) media massa Fox News dan Fox Television, Amerika Serikat.

Sebelum difilmkan, awalnya skandal pelecehan seksual ini ditulis dalam buku biografi 'The Loudest Voice in The Room' karya Gabriel Sherman, penulis di New York Magazine pada tahun 2014.

Dalam kisahnya, Roger Alies (John Lithgow) melakukan perbuatan tidak senonoh itu sejak tahun 1960 saat ia masih menjabat sebagai eksekutif produser di program acara The Mike Douglas Show.

Pada 2006, Roger melakukan pelecehan kepada seorang reporter senior bernama Gretchen Carlos (Nicole Kidman) dengan iming-iming kenaikan gaji apabila Gretchen mau berhubungan intim dengannya. Gretchen menolak permintaan Roger dan memilih untuk diam.

Setelah Gretchen putus kontrak dari Fox News, ia membalas rasa sakit hatinya karena dilecehkan secara verbal dengan mengajukan gugatan atas pelecehan seksual pada Juli 2016. Keberanian Gretches membuat teman kerjanya yang bernama Megyn Kelly (Charlize Theron), seorang news anchor yang mengalami hal serupa juga membongkar kasus pelecehan lain Roger.

Kepada pengacaranya, Kelly menceritakan kronologis saat dirinya dilecehkan oleh Roger. Ia juga mengumpulkan lebih dari 20 wanita yang mengalami plecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal oleh Roger, untuk membuat gerakan yang dinamai MeeToo.

Namun, Roger hanya menganggap protes dan gugatan yang dilakukan oleh Gretches dan Kelly sebagai fitnah kejam padanya. Upaya hukum yang dilakukan oleh gerakan wanita ini membuat Roger harus berhadapan dengan pengacara kawakan Rudy Giulani (Richard Kind) berserta pemilik media, Fox Robert Murdroch (Malcom Mc Dowell). Setelah dinyatakan bersalah, akhirnya Roger Alies dicopot dari jabatannya sebelum kemudian meninggal dunia pada tahun 2017. Film inspiratif yang kental dengan perjuangan wanita melawan seksisme di lingkungan kerja ini disutradai oleh Joy Roach. Ia menggandeng Charles Randolph sebagai penulis naskah. Setelah memulai debut perdananya di bioskop Amerika Serikat pada 13 Desember 2019, Bombshell akan tayang di bioskop Tanah Air pada 27 Desember mendatang. Baca Juga: Bibi Ardiansyah Jawab Tudingan Nikah Settingan Vanessa Angel Walau baru rilis, namun Bombshell mendapat respons positif dari penikmat dan pengamat film. Tak tanggung-tanggung, Bombshell telah menjadi nominasi di berbagai ajang penghargaan seperti Critics Choice Awards 2020, SAG Awards 2020, hingga Golden Globes 2020. Sutradara: Jay Roach Produser: Aaron L. Glibert Jay Roach Robert Graf Michelle Graham Charles Randolph Margaret Riley Charlize Theron AJ Dix Beth Kono Penulis Skenario: Charles Randolph Pemain: Charlize Theron Nicole Kidman Margot Robbie John Lithgow Kate McKinnon Connie Britton Malcolm McDowell Allison Janney