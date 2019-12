JAKARTA – Nikita Mirzani dibuat girang dengan perlakuan Verrel Bramasta. Pasalnya, putra sulung Venna Melinda itu memenuhi permintaan Nikita untuk mencium ketiaknya.

Momen tersebut dibagikan oleh Nikita Mirzani di akun Instagram pribadinya, Senin (23/12/2019). Dalam video yang merupakan cuplikan program televisi, Nikita Mirzani dan Verrel terlihat tengah berada di tengah lapangan basket.

Saat Verrel berbicara, Nikita justru malah menciumi bagian ketiaknya untuk memastikan tak ada aroma tidak sedap di badannya. Nikita pun kemudian meminta Verrel untuk mencium ketiaknya.

"Oke, Verrel cium ketiak Nikita Mirzani," kata janda Dipo Latief tersebut.

Tanpa pikir panjang, Verrel pun memenuhi permintaan Nikita Mirzani. Aktor yang dikabarkan tengah dekat dengan Febby Rastanty itu pun mendaratkan wajahnya ke ketiak Nikita Mirzani.

Tampaknya, ciuman Verrel di ketiaknya membuat Nikita Mirzani girang. Ibu 3 anak itu pun memamerkan senyuman dan melompat-lompat.

Kabar berikutnya datang dari Deddy Corbuzier yang kembali mengundang sosok istimewa untuk menjadi teman ngobrol di saluran YouTube-nya. Kali ini, kekasih Sabrina Chairunnisa itu mengajak Sinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier memperlihatkan kebersamaannya dengan Sinta Wahid. Duda satu anak itu terlihat mengantar Ibu Negara ke-4 itu ke mobilnya.

Mobil yang dipakai Sinta Wahid ini ternyata sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kecanggihan di mobil tersebut pun memudahkan Sinta Nuriyah Wahid yang duduk di kursi roda untuk naik ke kendaraannya.

Mantan suami Kalina Ocktaranny itu pun terlihat ingin mencairkan suasana. Pria yang mengawali karier sebagai mentalist itu melontarkan gurauan kepada Sinta Nuriyah Wahid.

"Ibu bikin satu kursi seperti ini dong di stir," ujar Deddy Corbuzier.

Melalui kolom keterangan, Deddy pun menambahkan sebuah tulisan. Tampaknya, Deddy Corbuzier optimis jika vlognya bersama Sinta Nuriyah Wahid menjadi salah satu podcast terbaik yang pernah ada.

“I had one of the best Podcast ever (Saya punya salah satu podcast terbaik yang pernah ada)," tulis Deddy Corbuzier di kolom keterangan video.

Deddy Corbuzier pun melanjutkan keterangan untuk unggahan tersebut. Dia menambahkan sebuah kutipan Gus Dur mengenai keanekaragaman suku dan agama.

“Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu,” sambungnya.

Berita selanjutnya datang dari Atta Halilintar dau Aurel Hermansyah. Di Instagram, tersebar foto Atta Halilintar yang seakan tengah melamar Aurel.

Sulung dari Gen Halilintar itu pun terlihat berlutut di hadapan Aurel Hermansyah. Ata juga tampak memegang sebuah cincin di salah satu tangannya.

Foto tersebut pun seakan menjadi pusat perhatian netizen. Tak sedikit dari mereka yang berharap jika lamaran Atta terhadap Aurel benar adanya.

“Amin Ya Allah, mudahkan lah segala urusan mereka,” kata salah satu netizen.

Sementara itu, ada pula netizen lainnya yang berharap jika aksi tersebut bukanlah prank semata. "Mudah-mudahan bukan prank Ya Allah. Aku baper, ikut bahagia,” sahut yang lain.

Seperti diketahui, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memang belakangan ini diisukan memiliki hubungan spesial. Hal tersebut lantaran Atta dan Aurel belakangan ini sering terlihat bersama.

Akan tetapi, saat dikonfirmasi di berbagai kesempatan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kompak jika tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Keduanya pun menyebut jika hubungan mereka hanya sebatas teman.

