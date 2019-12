JAKARTA - Marshanda dahulu sempat berpenampilan tertutup dengan mengenakan hijab. Hal itu rupanya diketahui oleh sang putri, Sienna.

"Dia tahu dulu aku pakai jilbab, sekarang aku lepas. Dia tahu aku bipolar, we talk about everything. Dia itu dewasa banget," kata Marshanda seperti dikutip Okezone dari tayangan di saluran YouTube Ussy Andhika Official, Selasa (3/12/2019).

Saat Marshanda berhijab, usia Sienna masih sangat kecil. Sehingga putrinya itu mengetahui penampilannya dahulu melalui video lawas yang disimpannya di komputer.

"Dia (Sienna) tahu pas umur segini kita tinggal di Jalan Lembang rumahku yang dulu masih sama mama. 'Oh ini pas ibu masih pakai hijab ya'. Dia sering nonton video dia pas masih bayi yang aku punya di komputerku lengkap," imbuhnya.

Melihat kini penampilan Marshanda berubah drastis, sang anak pun mempertanyakannya. Ia bahkan menangis karena mengkhawatirkan ibunya kelak akan masuk neraka karena tak mengenakan hijab. "(Sienna berkata) 'Oh ibu dulu masih pakai kerudung, ya. Kenapa ibu udah enggak pakai kerudung lagi?'. Dia udah sampai ngomong kok. 'Aku tuh takut ibu masuk neraka', dia nangis," ungkap perempuan yang akrab disapa Caca itu. Menurut Marshanda, pernyataan sang putri itu dirasa wajar. Sebab selama ini ia tinggal bersama mantan suaminya, Ben Kasyafani dan istrinya, Nesyana Ayu Nabila (Ines) yang mengenakan hijab. "Karena dia tumbuh dengan Ben dan Ines, dan dia pakai hijab. Elo bisa bayangkan lah," pungkas Marshanda. Meski Marshanda dan Ben sudah bercerai, tetapi ia tetap memaksimalkan waktu dengan sang putri Sienna. Meski usianya masih 6 tahun, Marshanda menceritakan semua hal kepadanya sesuai dengan pemahamannya. "Ya dengan bahasanya dia, tapi Sienna itu old soul. Dia diajak ngomong walaupun bahasa dia enggak kayak anak gede tapi dia ngerti," ujarnya.