SEOUL - Melon Music Awards 2019 akhirnya selesai digelar di Gocheok Sky Dome, Seoul pada 30 November 2019. Dari 24 trofi yang diberikan, BTS menyapu bersih empat trofi penghargaan utama, Daesang.

Melansir Soompi pada Sabtu (1/12/2019), BTS meraih Artist of the Year, Record of The Year, Album of the Year (Map of the Soul: Persona), Song of the Year (Boy With Luv).

Ini menjadi kali pertama sebuah grup membawa pulang semua penghargaan Daesang di akhir tahun.

Dalan pidato kemenangannya, V BTS berkata, "Seorang anak SD yang dulu hanya makan permen, kini berdiri di sini."

"Aku tak merasa diriku istimewa. Hanya saja, setiap kali orang-orang mengenali musik kami dan menyukainya, aku tersentak," sambung pelantun Singularity tersebut.

Untuk itu baginya, ia bersama member BTS lain berjanji akan membayar dukungan penggemar, dengan musik yang lebih bagus lagi.

BTS bukan hanya menerima penghargaan, boyband asuhan Big Hit Entertainment itu juga tampil di MMA 2019. Selain BTS hadir pula Mamamoo, Jannabi, Chungha, ITZY, TXT serta The Boyz.

Berikut daftar pemenang lengkap Melon Music Awards 2019

1. Artist of The Year (Daesang): BTS
2. Record of The Year (Daesang): BTS
3. Album of The Year (Daesang): BTS - Map of Soul: Persona
4. Song of The Year (Daesang): Boy With Luv
5. Best New Artist (Male): TXT
6. Best New Artist (Female): ITZY
7. Netizen's Favourite Artist: BTS
8. Best Pop: Billie Eilish-Bad Guy
9. Best Dance (Male): BTS - Boy With Luv
10. Best Dance (Female): Chungha - Gotta Go
11. Best OST: Gummy – Remember Me (Hotel Del Luna)
12. Best Music Video: Kang Daniel - What Are You Up To
13. Stage of The Year: Seventeen
14. Best Trot: Hong Jin Young
15. Best Songwriter: Pdogg
16. Best Indie: Melomance
17. Best Rap/Hip Hop: Epik High
18. Best Ballad: Taeyeon SNSD
19. Kakao Hot Star Award: BTS
20. Hot Trend: AB6IX
21. 1theK Best Performance: The Boyz
22. Best Rock: N.Flying
23. Best R&B/Soul: Heize
24. Top 10: EXO, MAMAMOO, BTS, Bolbbalgan4, MC the Max, Jannabi, Jang Bum Joon, Kim Chung Ha, Taeyeon, Heize