JAKARTA - Ajang pencarian bintang Z-Pop Dream siap memasuki babak Grand Final, Sabtu (30/11/2019). Di babak ini akan ditentukan masing-masing satu pemenang dari kategori boy dan girl yang akan mewakili Indonesia untuk bergabung dalam Z-Girl dan Z-Pop.

Dua pemenang tersebut akan bergabung dengan anggota Z-Pop dari 6 negara yang berbeda. Mereka akan diberangkatkan ke Korea Selatan untuk mendapat pelatihan sebagai idol grup.

Setelah melalui babak eliminasi, 5 orang peserta boys dan 5 dari girls akan melaju ke babak Grand Final. Kesepuluh peserta akan menampilkan aksi terbaik untuk memperebutkan gelar Best of The Best sekaligus mewakili Indonesia.

Lima peserta boys yang akan tampil di grand final yakni Angga Dwi Pratama (Bogor), Stanley Sugianto (Jakarta), Lorensius Lintang (Tangerang), Bertrand Tio (Bandung), dan Excel Yeremia (Jakarta). Kemudian dari kategori girls yaitu Denissa Fitri (Bogor), Triarona Kusuma (Bekasi), Phoebe Natalia (Jakarta), Bianca Putri Ganov (Salatiga) dan Gispanita Justitia (Bekasi).

Penampilan mereka di Grand Final pun akan dinilai oleh dewan juri yakni Marion Jola, Boy William dan satu orang juri asal Korea, Jusun Lee. Sebelumnya, para peserta sudah melewati babak eliminasi dan 4 babak pelatihan. Tinggal satu langkah lagi, para peserta akan mengetahui siapa yang layak untuk mewakili Indonesia di kancah Internasional lewat Z-Pop.

Grand Final Z-Pop Dream sendiri ditayangkan di GTV dan MNC Now pada 30 November 2019 pukul 16.30 WIB. Selain itu, acara ini juga dapat disaksikan melalui VOD di MNC Now mulai Senin, 2 Desember 2019 sampai dengan Jumat, 6 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

Ada hadiah menarik yang sudah disiapkan MNC Now. Sebanyak 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000 setiap harinya dengan cara menjawab quiz Watch & Win. Aplikasi MNC Now sendiri dapat diunduh melalui Google Play (pengguna Android) dan App Store (pengguna iOS). Selain itu dapat pula erta ditonton melalui portal Okezone di https://mncnow.okezone.com/.