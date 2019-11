JAKARTA – Nikita Mirzani memproklamirkan kebanggaannya pada Indonesia, setelah heboh pernyataan Agnez Mo soal ‘tak berdarah Indonesia’. Namun beberapa tahun lalu, ia juga pernah mengaku tak bangga ada di negaranya tersebut.

Pengakuan Nikita Mirzani viral di media sosial, dan mendapat cap tak baik dari warganet. Gerah dengan tuduhan itu, Niki, -begitu ia akrab disapa- memberikan klarifikasi. Ia punya alasan mengapa kala itu melontarkan ucapan tersebut.

“Wawancara itu dilakukan saat gue dituduh mukul orang. Gue masuk penjara untuk kesalahan yang tak pernah dilakukan. Kalau gue kecewa, wajar kali,” tulis Nikita Mirzani di Instagram.

Namun kini seiring perjalanan waktu, Nikita Mirzani menganggap banyak perubahan baik terjadi di Indonesia. Sehingga menimbulkan rasa cinta terhadap Tanah Airnya itu.

“Kalau gue enggak cinta, ngapain bayar pajak setiap tahun? Tanpa disadari, fasilitas yang dirasakan kaum barbar mungkin saja hasil dari pajak gue,” imbuhnya.

Sementara menurut Nikita sosok yang dipuja banyak orang dan selalu mendapatkan keadilan, mengapa sampai melontarkan kalimat yang akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat.

“Dia diterima baik oleh presiden, diagung-agungkan rakyat Indonesia termasuk elu kaum bar-bar. Tapi bisa keceplosan bilang ‘I was just born there, i don't have Indonesia blood whatsoever (Aku lahir di sana, aku tak memiliki darah Indonesia)’,” papar Nikita.

Ia menambahkan di kolom Insta Story, “Junjungan kalian yang diagung-agungkan itu pintarnya selangit dan enggak pernah masuk penjara. Tapi kok ngomongnya gitu, ngook.”

Namun penjelasan Nikita Mirzani tampaknya belum bisa meredam tudingan miring terhadap dirinya. Tak sedikit warganet yang balik menyerang Niki dengan panggilan ‘bar-bar’.

“Penggemar Agnez dibilang bar-bar, perasaan tingkah laku elu deh yang begitu. Baru kaya sudah sombong banget, Agnez yang punya aset di mana-mana biasa aja,” celoteh netizen.

Tak tinggal diam, Nikita Mirzani pun membalas, “Lah asset gue juga di mana-mana, malah banyakan gue dibandingkan dia.”