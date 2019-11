JAKARTA – Genya, peserta The Voice Indonesia yang khas dengan suara Arabic harus tersisih di babak Live Round 8 besar The Voice Indonesia. Meski sudah menyiapkan yang terbaik di lagu Dealova milik Once, namun ia menerima voting terendah dari pemirsa.

Genya merupakan anak asuh dari coach Titi DJ, sang Dewi bahkan terlihat sedih dan tak rela saat jagoannya itu tersisih pada Kamis (7/11/2019). Apalagi dalam penampilannya, peserta asal Bandung itu memukau para coach.

“Kamu salah satu anak aku yang ingin aku tonjolkan nada khas Arabic itu. Tapi di sisi lain banyak kejutan yang kamu sisipkan. Keren banget,” puji coach Titi DJ.

Genya bukan satu-satunya peserta yang berhasil memukau para coach tadi malam. Tapi tujuh peserta lainnya juga tampil dengan karakteristik masing-masing. Gus Agung misalnya, pembawaannya yang kalem saat harus menyanyikan lagu Anak Jalanan dengan gahar sukses ditaklukannya.

Menyusul anak asuh coach Armand Maulana, Kaleb sebagai jagoan Isyana Sarasvati juga tak kalah hebat. Dikenal sebagai penyanyi yang identik dengan R&B, Kaleb berhasil keluar dari zona nyamannya membawakan lagu I Still Love You dari The Overtunes. "Seneng banget gue! Aku enggak tau kenapa pas denger lagu ini udah feeling Kaleb bisa," ujar Isyana. I Believe I Can Fly yang dibawakan Aca dan Kia juga tak luput dari decak kagum para coach. Lagu yang sebenarnya bukan berkonsep kolaborasi, bisa ditampilkan dengan sangat baik oleh anak asuh coach Vidi Aldiano dan Nino RAN ini. "Elu berdua melewati tantangan ini dan berhasil membawakan lagu," puji coach Vidi. Menutup babak Live Round The Voice Indonesia, sang lady rocker Elly hadir lewat lagu Iris dari Goo Goo Dolls. Emosi dan penghayatannya membuat sang coach, Armand Maulana geleng-geleng kepala. "Gue hanya sekadar memberikan saran kalau lagu ini bisa dibikin lebih pedih dan dia tumpahkan di panggung. Terus eksplore gue yakin lo bisa mengembangkannya," ujar Armand.