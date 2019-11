JAKARTA - Cinta Laura kembali menunjukkan prestasinya di bidang seni peran. Dia berhasil menyabet penghargaan kategori Best Actrees in Horror Film di ajang Official Latino Film and Arts Festival 2019 yang digelar pada 31 Oktober lalu di Palm Desert, California, Amerika Serikat.

Penghargaan itu sukses didapatkan Cinta berkat kepiawaian aktingnya di film pendek horor bertajuk Good Night. Film tersebut pun memenangkan kategori Best Horror Film. Perempuan berdarah Jerman-Indonesia itu tak menyangka dan sangat bersyukur.

"Dan ternyata aku juga menang Best Actrees Horror Film dan aku ngerasa bersyukur banget. Karena ini kan penghargaannya dari HBO Latino dan kebetulan aku orang yang sangat mengagumi budaya Latin," kata Cinta seperti dikutip channel YouTube Starpro, 5 November 2019.

Keterlibatan Cinta dalam film Good Night berawal saat dia menghadiri pesta sebuah industri perfilman di 2016. Dia bertemu dengan George Harris, sutradara sekaligus penulis film Good Night. "Waktu aku ketemu George, dia cerita ke aku soal konsep film yang ingin sekali dia bikin yang temanya sleep paralysis. Aku sendiri pernah ngalamin yang namanya sleep paralysis, itu fenomena saat kita tidur dan sebenarnya kita udah sadar bahwa kita bangun, kita enggak bisa gerakin badan kita sama sekali," imbuhnya. Mengetahui bahwa Cinta pernah mengalami fenomena sleep paralysis, George pun mengajaknya untuk membuat teaser diikuti pembuatan film Good Night setahun kemudian. "Tahun 2018 dia (George) submit film Good Night ini ke beberapa festival film dan akhirnya baru aja kita menang Best Horror Film," kata Cinta. Sebelumnya, Cinta Laura juga sudah menunjukkan pesonanya di dunia perfilman internasional. Hingga kini dia telah membintangi sejumlah film yakni After the Dark, Nanny Surveillance dan The Ninth Passenger.