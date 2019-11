JAKARTA – Agnez Mo mengonfirmasi terkait Madame Tussauds yang akan menampilkan patung lilinnya. Berita bahagia itu dikabarkan Agnez Mo melalui unggahan di Instagram pribadinya, Selasa (5/11/2019).

Dalam sebuah video berdurasi kurang dari satu menit, Agnez yang baru bangun dari tidurnya pun tampak semangat untuk mengonfirmasi perihal patungnya yang akan ditempatkan di Madame Tussauds, Singapura.

“Hey guys! Aku baru saja bangun tidur dan mau mengonfirmasi jika benar say akan bergabung dalam Madame Tussauds. Mereka akan membuat patung saya. Ini merupakan berita yang menggembirakan dan ini sudah saya rahasiakan sebelumnya, tapi pres rilis sudah keluar,” ujar pelantun lagu Overdose tersebut.

Sementara itu, melengkapi unggahannya, penyanyi yang sempat berduet dengan Chris Brown itu kembali mengutarakan rasa antusiasnya.

“MADAME TUSSAUDS x AGNEZ MO. Excited to be a part of Madame Tussauds family ✌🏼😘😎,” tulis Agnez Mo.

Selain mengunggah video konfirmasi tersebut, Agnez Mo juga membagikan pres rilis yang dikeluarkan oleh Madame Tussauds Singapore pada 5 November 2019.

Agnez patut berbangga hati lantaran dia menjadi artis Indonesia pertama yang patungnya di pajang di Madame Tussauds, Singapura.

“Agnez Mo adalah artis yang paling dianugerahi penghargaan dalam sejarah Indonesia, dengan koleksi mengejutkan dari 170 penghargaan. Dia akan bergabung dengan barisan wajah-wajah terkenal di dunia dan akan menjadi bintang pertama di Indonesia untuk diabadikan dalam Madame Tussauds,” bunyi potongan siaran pers tersebut.

Bukan hanya Agnez Mo, pencapaian yang diterimanya itu juga memberikan kebahagiaan dan kebanggan pada sesama rekan artis. Seperti Melly Goeslaw hingga Citra Scholastica yang ikut bangga dengan kabar tersebut.

“Yeaaaay selamaat yaaa sayang 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻,” tulis Melly Goeslaw.

“LOVEEEEEEEEEEE CONGRATSSSSSS U DESERVE QUEEN 🌹,” sahut Citra Scholastica untuk Agnez Mo.