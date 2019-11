JAKARTA - Film horor Ratu Ilmu Hitam baru saja melangsungkan press screeningnya. Film besutan Kimo Stamboel ini sukses menebar teror mencekam dari awal hingga akhir film.

Baca Juga: Tak Kalah Mencekam, Hannah Al Rashid Ungkap Beda Ratu Ilmu Hitam 2019 & 1981

Kimo Stamboel kembali menjadi sorotan karena menampilkan adegan-adegan yang menyiksa perasaan penonton dari mulai jijik hingga mual. Meski dianggap sukses dengan Ratu Ilmu Hitam Baru, Kimo nyatanya tetap terbebani oleh kesuksesan film terdahulunya yang dirilis tahun 1981 dan dibintangi Suzanna.

"Of course (terbebani). Gila lo, man. Tahun 1981 udah kayak gitu, gue harus bikin lebih baik lagi," kata Kimo saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Soal urusan menakut-nakuti penonton, Kimo memang tak kalah dengan Imam Tantowi, sutradara film Ratu Ilmu Hitam lama. Akan tetapi Kimo selalu tertantang untuk menampilkan sesuatu yang lebih keren dari film sebelumnya.

"Itu tahun 81 juga gokil bro jadi gimana ya, gue ngelihatnya, I think it's something, gue justru takut kalah gokil sama yang 81. Makanya gue push terus supaya bisa ini," tegasnya.

Ratu Ilmu Hitam sendiri merupakan remake dari film berjudul sama. Dengan bantuan Joko Anwar sebagai penulis skenario, Kimo pun membuat sebuah film baru dengan tema sama. Jika dibandingkan, film Ratu Ilmu Hitam baru ini memiliki banyak perbedaan yang memang sengaja diciptakan. Namun esensi utama dari film ini tetap sama seperti pendahulunya. "Perbedaannya dari angle cerita ini sangat beda sekali maksudnya. Ceritanya beda, karakternya beda, yang membuat sama itu sebenarnya memang dendamnya itu sih. Tema utamanya, dendamnya itu, masih kental di sini," ucap Kimo. Baca Juga: Lola Zieta Pilih Berhubungan Seks dengan Perempuan Ketimbang Deddy Corbuzier Ratu Ilmu Hitam dibintangi oleh Hannah Al Rashid, Ario Bayu, Zara JKT48, Ari Irham, Muzzaki Ramadhan, Putri Ayudia, dan masih banyak lagi. Film ini rencananya akan tayang dan menebarkan teror ilmu hitamnya pada tanggal 7 November 2019.