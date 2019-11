JAKARTA - Persaingan sengit di babak Live Round The Voice Indonesia 2019 makin sengit. Setiap peserta menunjukkan aksi terbaik mereka untuk bisa bertahan hingga ke babak final.

Salah satu peserta yang patut diwaspadai lawannya adalah Joy. Anak asuh Isyana Sarasvati ini selalu tampil memukau setiap minggunya. Dalam episode Kamis (31/10/2019), Joy membawakan lagu You Are Not Alone, yang membuat pria asal Mataram itu dinilai mirip The Jackson 5.

Hal itu diutarakan Omesh, host dalam acara The Voice Indonesia 2019. “Si Joy mirip The Jackson 5 ya,” ujar Omesh yang diamini coach lainnya.

Mengomentari aksi panggung Joy, coach Isyana Sarasvati merasa bangga pada anak asuhnya. Selain bisa menyanyikan lagu itu dengan baik sembari bermain piano, Joy juga disebut mampu mengontrol emosi.

“Penampilan kamu sekarang dengan yang coaching beda banget. Kamu mau ikuti saran aku buat tetap menikmati pertunjukkan ini dan jauh lebih baik,” puji Isyana.

Pelantun Tetap Dalam Jiwa ini menambahkan, “Pertahankan ini. Aku merasa kamu layak banget ada di The Voice Indonesia.”

Sebelum menutup aksinya di babak Live Round kali ini, Joy mendapatkan kejutan dari sang adik, Kaisar. Kakak beradik itu ditantang duet membawakan sebuah lagu di panggung The Voice Indonesia 2019. Lagu Cintaku milik almarhum Chrisye menjadi pilihan Joy dan Kaisar. Menariknya, sebelum mereka tampil, sang adik diberikan wig kribo agar serupa dengan sang kakak. "Ini kalau berlima sudah seperti The Jackson 5, fix banget," ujar Omesh yang disambut tawa coach lainnya. Ternyata bukan hanya Joy yang piawai bernyanyi, tapi sang adik juga tak kalah bagus. "Tadi pas bagian reff suaranya seperti bersatu," tutur Armand Maulana. Isyana menimpali, "Harusnya ikut The Voice Indonesia dua duanya."