Intro : Dm A Bbm C Dm

Dm C Dm C

Jarum-jarum tajam menghujam urat nadi……

Dm C Dm

wajahmu memucat darah membeku lagi

G Am A# B C

kini kau memaksa namun tak kuasa

G Am D# A Dm

dirimu terancam dalam bahaya

int : Dm A# A-C

Dm C Dm

jarum-jarum setan bisa mencabut nyawa

Dm C Dm

bila kau tak cepat berhenti memakainya

G Am A# B C

tanpa kau sadari, tanpa engkau rasakan

G Am D# A Dm

kau bunuh dirimu secara perlahan

(*)

C F

tak seorang pun yang bisa bikin

C F

engkau berhenti

C F

bila kau mau yang bisa hanya

A# C

Dirimu…dirimu sendiri

Reff:

A C Dm C Bb

Ji.. wa..mu …selalu dalam bahaya

A C Dm C Bb

Te..ran..cam… setan jarum neraka

A C Dm C Bb

Ji.. wa..mu …selalu dalam bahaya

A C Dm C Bb

Te..ran..cam… setan jarum neraka

C Dm A#

jarum neraka…..

C Dm A#

jarum neraka…..

int : C F C F C F

A# C (2x)

A-C-Dm A# (2x)

A – C-Dm C

Bb- A -C

Kembali ke : (*) , Reff

(ABD)