JAKARTA – Setiap peserta menghadirkan kemampuan unik di panggung Indonesian Idol 2019. Meski baru babak eliminasi, namun tak sedikit dari mereka yang mampu meraih standing ovation dari para juri gahar seperti Maia Estianty juga Anang Hermansyah.

Dian Amanda, peserta asal Blitar itu sukses memukau para juri di babak eliminasi, Sing For Your Life. Membawakan lagu When Were We Young dari Adele, Dian tampak tenang dan percaya diri hingga hal itulah yang membuat para juri juga menikmati.

Usai tampil, Dian Amanda mendapatkan tepukan riuh dari para juri seperti Maia Estianty, Ari Lasso, Judika, Bunga Citra Lestari. Bahkan Anang Hermansyah yang biasanya banyak memberikan kritik, kali ini tak bisa berkutik.

“Sumpah aku enggak bisa ngomong apa-apa,” ujar Anang Hermansyah dalam tayangan Indonesian Idol di RCTI, Selasa (29/10/2019).

Pujian serupa didapatkan Dian dari Ari Lasso. Bahkan secara pribadi, pelantun Misteri Ilahi itu memperhatikan perkembangan dari kemampuan bernyanyi pria berusia 19 tahun itu. “Kamu itu thes-thes, kemampuannya meningkat,” kata Ari Lasso.

Menyusul komentar positif dari dua rekannya, Maia Estianty hanya berucap singkat, "Kita ketemu di babak spektakuler!" Deretan pujian dari para juri membuat Dian Amanda lega, khususnya saat Maia Estianty melontarkan komentar yang menunggunya di babak spektakuler tersebut. "Senang banget bisa menyenangkan bunda (Maia)," kata Dian. Selain penampilan Dian Amanda, di babak eliminasi ini ada 30 peserta Indonesian Idol 2019 lainnya yang turut berjuang untuk lolos ke babak berikut. Nantinya, mereka yang berhasil akan masuk ke babak Live Show pekan depan.