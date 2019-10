JAKARTA – Indonesian Idol 2019 memasuki babak baru usai audisi, yaitu eliminasi. Kali ini, kontestan yang lolos audisi dibagi ke dalam beberapa kelompok, masing-masing diisi 10 peserta. Penilaian akan didasarkan pada kemampuan kontestan menyanyi acapela di babak eliminasi.

Anang Hermansyah rupanya memiliki satu jagoan yang diharapkannya lolos di babak eliminasi. Peserta itu adalah Kiesha Olethus, peserta dari kelompok special agent. Bahkan suami Ashanty ini siap memberikan dukungan penuh pada sang peserta.

“Aku akan belain kamu selamanya, asalkan bagus (penampilannya),” tutur Anang dalam tayangan Indonesian Idol di RCTI, Senin (28/10/2019).

Namun jika Keisha tak menunjukkan kemampuan terbaiknya, Anang tak segan mengeliminasi peserta yang dianggapnya spesial itu. “Kalau (menyanyi) enggak enak, aku coret juga,” terangnya.

Sebagai juri Indonesian Idol 2019, Anang Hermansyah terbukti bersikap obyektif. Meski ia menaruh harapan pada Keisha, namun penampilan sang kontestan malam ini tak memuaskan juri.

“Keisha Olethus, mohon maaf kamu tidak lolos dan harus banyak belajar lagi,” ujar Ari Lasso saat memberikan pengumuman.

Selain dari kelompok special agent, 10 peserta lain juga tampil dan berusaha menunjukkan performa terbaik mereka. Salah satunya Siti Sa’adah, peserta yang merupakan mantan vokalis SHE ini berusaha merebut hati para juri lewat lagu Adele bertajuk One And Only.

“Babak eliminasi ini seperti pertarungan hidup, gerogi banget rasanya,” ujar Siti.

Usaha Siti berhasil, ia termasuk dari beberapa peserta yang lolos babak eliminasi tantangan acapela. Selain Siti, Aziza Riza yang mengaku sempat gugup bertemu Ari Lasso sebagai juri Indonesian Idol 2019, juga melaju ke babak berikutnya.

Lyodra Ginting, peserta yang sempat mendapat dukungan dari Maia Estianty menampilkan kemampuan maksimalnya. Hanya saja Ari Lasso melihat ada sedikit kekurangan dari gadis tersebut.

“Walaupun belum bisa memberikan keyakinan penuh pada kami, tapi kami ingin memberikan kalian kesempatan. Selamat kamu lolos,” kata Ari Lasso.