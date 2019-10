SEOUL - 2019 tak ubahnya seperti tahun kerja sama antara Han Ji Min dan Nam Joo Hyuk. Sepanjang tahun ini, artis seni peran beda usia itu telah dipasangkan di tiga proyek akting.

Tiga kali beradu akting dengan seniornya, Nam Joo Hyuk merasa senang luar biasa. Mantan kekasih Lee Sung Kyung ini merasa terhormat karena mendapat kesempatan bekerja dengan senior sekelas Han Ji Min.

"Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Ini adalah sebuah kehormatan. Luar biasa. Aku sangat bahagia bisa bekerja sama dengan Han Ji Min dan aktor-aktor senior lainnya," tutur Nam Joo Hyuk seperti dilansir Soompi, Senin (28/10/2019).

Respons positif juga datang dari Han Ji Min. Aktris lulusan Seoul Women University ini bisa merasakan perbedaan saat awal beradu akting dengan Nam Joo Hyuk dan sekarang.

"Kami bekerja sama di Radiant (The Light in Your Eyes) sebagai Hye Ja dan Joon Ha. Tapi tidak bisa disebut partner juga, karena kami jarang sekali melakukan adegan bersama," papar Han Ji Min.

"Karena kami bekerja sama satu proyek setelah proyek lainnya, senang rasanya karena kami bisa mengurangi rasa gugup (yang muncul) di awal kerja sama kami," lanjutnya.

Dalam waktu dekat, Han Ji Min akan mulai syuting lagi dengan Nam Joo Hyuk untuk drama terbaru mereka, Here. Han Ji Min berharap lewat proyek baru ini dia bisa melihat hal baru dari juniornya tersebut. "Aku tak sabar melihat sisi lain dari Nam Joo Hyuk dan ini menjadi tantangan baru untukku. Kami sekarang bekerja sama di tiga proyek dan aku menerima energi yang baik darinya," kata Han Ji Min. Setelah selesai syuting Radiant atau The Light in Your Eyes awal tahun ini, Han Ji Min dan Nam Joo Hyuk dipertemukan lagi di film bertajuk Josee yang baru saja menyelesaikan proses syutingnya. Beberapa minggu lalu, keduanya kembali dikonfirmasi terlibat dalam proyek yang sama. Kali ini, mereka akan bermain di drama berjudul Here yang memusatkan cerita pada sebuah NGO (organisasi non-pemerintah). Selain keduanya, drama ini juga dibintangi Shin Min Ah dan Lee Byung Hun. Jo In Sung awalnya dilirik untuk memerankan karakter utama drama dari penulis skenario No Hee Kyung itu.