SEOUL - Nama Lee Jae Wook tengah menjadi pembicaraan panas di kalangan pecinta drama Korea. Aktingnya sebagai Baek Kyung di drama romantis Extraordinary You berhasil memikat hati pecinta K-Drama di seluruh dunia.

Sukses besar dengan Extraordinary You, Lee Jae Wook langsung mendapat tawaran main drama baru. Aktor VAST Entertainment itu dipinang untuk bermain di serial baru JTBC bertajuk I'll Go to You When the Weather Is Nice.

VAST Entertainment telah mengonfirmasi langsung kabar baik ini. "Lee Jae Wook dikonfirmasi membintangi drama baru JTBC I'll Go to You When the Weather Is Nice," tutur perwakilan agensi seperti dikutip dari Soompi, Senin (28/10/2019).

I'll Go to You When the Weather Is Nice merupakan drama yang diangkat dari novel romantis berjudul sama. Sebelum Lee Jae Wook, drama ini sudah lebih dulu mengonfirmasi keikutsertaan Park Min Young dan Seo Kang Joon sebagai tokoh utama.

Lee Jae Wook dipercaya memerankan karakter bernama Lee Jang Woo, teman baik Im Eun Seo (karakter Seo Kang Joon). Lee Jang Woo merupakan pria dengan senyum ceria yang hidup sesuai harapan orangtuanya.

Kabar terkait proyek baru Lee Jae Wook ini disambut bahagia oleh pecinta K-Drama. Penggemar terutama merasa senang karena kemampuan akting aktor kelahiran 1998 tersebut mulai diakui di industri hiburan Negeri Ginseng.

"Wow.. dia benar-benar memastikan kehadirannya di industri akting diperhatikan! Aku sudah menjadi fans-nya sejak Search WWW, tapi aku masih ingat kemunculan pertamanya di Memories of Alhambra," komentar hongandoanlover_76. "Dari Baek Kyung di Extraordinary You ke Lee Jang Woo di I'll Go to You When the Weather Is Nice. Aku menunggu transformasinya," sambung SweetAngelle. Lee Jae Wook menandai debut aktingnya lewat Memories of the Alhambra yang rilis pada awal 2019. Setelah itu, ia berperan sebagai Seol Ji Hwan di Search: WWW. Kini, dia adalah sang pencuri perhatian di Extraordinary You. Perannya sebagai Baek Kyung, second lead di Extraordinary You dianggap tak kalah bersinar dibanding pemeran utama pria yang dihidupkan oleh Rowoon SF9. Sifatnya yang dingin di luar, namun sebenarnya penuh cinta berhasil melelehkan hati penonton. Baca Juga: Batalkan Pernikahan H-5, Salman Khan: Aku Sedang Tak Mood Lee Jae Wook beradu akting dengan Kim Hye Yoon dan Rowoon di Extraordinary You. Drama remaja romantis ini tayang setiap Rabu dan Kamis di MBC.