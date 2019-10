JAKARTA – Indonesian Idol menjadi ajang pencarian bakat menyanyi yang digelar setiap tahun. Namun tidak hanya bicara soal kemampuan, audisi pun terkadang menampilkan keunikan peserta.

Bicara soal audisi Indonesian Idol yang pernah digelar, ada beberapa peserta bukan hanya sukses menyita perhatian juri, tapi penonton. Bahkan viewers di YouTube mencapai puluhan juta.

Lantas siapa saja sederet peserta audisi Indonesian Idol yang mampu menarik perhatian tersebut? Berikut ulasannya.

1. Marion Jola

Audisi Marion Jola menjadi yang paling banyak ditonton warganet di official YouTube Indonesian Idol. Disiarkan 18 Desember 2017, video itu berhasil disaksikan 28 juta viewers.

Dalam kesempatan tersebut, Lala, begitu ia akrab disapa langsung menunjukkan karakter manja saat perkenalan. “Hallo ka, namaku Marion Rambu Jola Pedy,” kata Lala mengawali audisi.

Usai memperkenalkan diri, Marion Jola menyanyikan lagu Bruno Mars, That’s What I Like. Lagu itu membuat Judika menyukai gaya bernyanyi Lala, lantaran gadis asal Kupang ini dianggap menikmati lagu.

“Kamu bukan hanya siap dari sisi lagu, tapi body language juga,” ujar Judika.

Tantangan lain diberikan Maia Estianty lewat lagu bahasa Indonesia, HiVi bertajuk Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dan lagu itupun sukses memukau juri lainnya.

“Manja kamu bikin aku leleh, lucu dan kamu bisa bikin orang lain menikmati musik. Kamu hampir punya paket lengkap ,” puji Maia.

Armand turut mengingatkan, karakter manja dari Marion Jola harus pertahankan. “Kekuatan itu menjadi warna, jadi kalau aku dengar di radio langsung sadar itu Marion Jola,” kata frontman Gigi itu.

2. Brisia Jodie

Jika Marion Jola memiliki karakter manja, beda halnya Brisia Jodie saat mengikuti audisi Indonesian Idol, 19 Desember 2017. Perempuan yang dulu mengusung nama Bianca ini mampu membuat juri terpingkal dengan aksi lucu. Bahkan video di official YouTube Indonesian Idol disaksikan 26 juta penonton.

“Kamu anaknya modern banget, lucu, eksis di sosial media ya?” tanya BCL menyapa Jodie.

Jodie menjawab, ia sering meng-cover lagu dan diunggah ke YouTube. bahkan jumlah viewersnya mencapai 2 juta.

“Coba buktikan kalau suaramu pantas ditonton jutaan orang itu,” tantang Maia Estianty sebelum Jodie membawakan lagu James Arthur, Say You Won’t Let Go.

Tak puas di lagu tersebut, perempuan yang akrab disapa bunda Maia itu meminta Jodie menyanyikan lagu nada tinggi. “Coba di Ariana Grande, Side To Side,” ujar Jodie.

Tanpa banyak bicara, Maia Estianty memberikan golden ticket dan membuat bingung Jodie karena tak ada komentar satupun dari juri. Hingga Armand Maulana memberikan tanggapan. “Kamu semangat ya, pertahankan kelucuan kamu,” kata Armand.

Melanjutkan pelantun 11 Januari itu, Maia Estianty menambahkan, “Kamu kalau begini siap dibully? Enggak baper kan?”

“Aku siap (dibully), sudah sering kok,” jawab Jodie sambil bersalaman dengan para juri.

3. Ghea

Ghea Indrawari membuat Ari Lasso, salah satu juri Indonesian Idol merasa paling tua lantaran dipanggil ‘om’. Sementara rekan seumurannya, Armand Maulana hanya disebut ‘kang’ oleh perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat. “Kharismanya om-om,” kata Ghea.

“Kamu tau enggak itu membuat saya terpukul. Kharisma om-om itu gimana?” ujar Ari Lasso dalam channel YouTube Indonesian Idol, 19 Desember 2017. Namun pertanyaan itu tidak bisa dijawab Ghea, sampai akhirnya ia mencoba memanggil pelantun Penjaga Hati itu ‘kak’.

“Mau om atau kak?” tanya Ari Lasso. Ghea menjawab, “Om saja boleh? biar beda-beda gitu panggilannya.”

Usai berdebat soal nama panggilan Ari Lasso, Ghea bernyanyi Issues dari Julia Michaels. Suara gadis 19 tahun yang unik ini membuat juri menaruh perhatian penuh pada Ghea.

“Kamu lucu ya suaranya. Bikin kami gemes sama kamu,” puji Maia Estianty sambil tersenyum. Ari menambahkan, “Enggak heran dia panggil aku om.”

“Kamu itu unik banget, bisa menjadi seseorang di industri musik Indonesia,” tutur Armand.

Empat yes dari juri membawa Ghea lolos audisi Indonesian Idol 2017 itu, bahkan video ini telah disaksikan lebih dari 23 juta viewers di YouTube.

4. Trio ‘Gabe’

Jika Marion Jola hingga Ghea Indrawari menunjukkan kemampuan bernyanyi di audisi Indonesian Idol, beda halnya dengan Trio. Pria asal Medan ini menampilkan bakat lain dengan menyuguhkan komedi untuk juri.

“Horas bang! Nama Trio Sasmita Panggabean, panggilan Gabe, Ganteng Bener,” kata Trio dalam channel YouTube yang diunggah 19 Desember 2017.

Mendengar kepercayaan diri Trio, Judika bertanya siapa orang yang menyebut peserta itu ganteng. Trio menjawab, “Aku sendiri bang, pekerjaanku SPG, Supir paling ganteng.”

Jawaban itu membuat juri terpingkal, bahkan bukti ketampanan dari Gabe hadir dari kekasihnya yang berjumlah 12. “Sudah 7 orang aku putuskan, karena masih cinta sama pacar lamaku. Mirip Rossa soalnya,” terang Trio.

Tidak hanya mengumbar paras tampan, Trio juga mengatakan ia pintar membuat pantun. “Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa singgah ke Jakarta.Pasti nih semua orang kasih yes untuk saya,” katanya dengan percaya diri.

Pantun itu dibantah para juri, hingga percobaan lain, Gabe akhirnya berhasil. “Jalan-jalan ke Istana Maimun, jangan lupa bawa sepatu. Ayo, ngapain pada melamun? Berikan aku golden tiket satu,” katanya yang disambut tepuk tangan juri.

Usai berpantun, Gabe siap unjuk gigi. “Lagu barat aku bisa, Weli,” tutur Gabe saat menyanyikan lagu. Namun baru bait awal, lagu itu bukan berasal dari mancanegara, melainkan grup band Wali yang membuat emosi juri.

“Gue udah serius. Itu Wali, bukan Weli! Gue biasanya tahu orang mau bikin plesetan, ini enggak" kata Judika.

Sayang, penampilan Gabe yang menghibur tak membuatnya lolos audisi Indonesian Idol. Meski begitu, aksi pria yang menganggap dirinya tampan itu berhasil disaksikan 22 penonton YouTube sejak diunggah 19 Desember 2017.

5. Chandra

Chandra, peserta Indonesian Idol yang ikut audisi Desember 2017 ini juga berhasil ditonton 16 juta kali di YouTube. Aksinya bahkan membuat seorang Maia Estianty meleleh lantaran kemampuan menirukan berbagai solois pria Indonesia.

Berawal dari permintaan Ari Lasso kepada Chandra untuk menyanyikan lagu Chrisye. “Aku bisa tiruin suara kang Armand (Maulana),” katanya.

Benar saja, suara Chandra diakui mirip suami Dewi Gita tersebut. Hingga Maia Estianty menyadari ada vokal lainnya terdengar dari suara peserta berambut gondrong itu.

“Ada Ebiet G. Ade ya sama Iwan Fals. Coba aku mau dengar,” ujar Maia

Tantangan ini berhasil dilampaui Chandra bahkan membuat ibu tiga anak itu terpukau. “Ya, meleleh hatiku,” puji Maia.

“Gua suka sama sosoknya, ada aura rock tapi tapi tetap ada lembutnya,” sambung Judika.