JAKARTA - Indonesian Idol musim lalu melahirkan Maria Simorangkir sebagai idola baru. Karakter suara Maria yang sangat powerful membawanya mengungguli sang rival Ahmad Abdul di babak Grand Final.

Kini, musim baru Indonesian Idol resmi bergulir. Deretan kontestan wanita dengan tipikal suara powerful kembali mewarnai babak audisi dan sukses merebut hati kelima juri.

Lantas siapa saja peserta audisi berkarakter suara powerful yang mendapat kesempatan mengembangkan bakatnya di panggung Indonesian Idol? Berikut, Okezone merangkum lima nama diantaranya:

Ainun

Kontestan yang merupakan rekomendasi dari Bams eks Samsons tampil luar biasa di babak audisi Indonesian Idol 2020. Lewat lagu Summertime milik Ella Fitzgerald, gadis 19 tahun asal Palopo membuktikan kualitas vokalnya punya power luar biasa. Penampilan Ainun bahkan sampai membuat Maia Estianty selaku juri terheran-heran.

“Aku heran ada orang Palopo bisa nyanyi kayak gini,” tuturnya.

Mirabeth

Berbekal teknik pernapasan diving yang dia kuasai, kontestan 24 tahun sukses mendapat Golden Ticket dari juri. Tampil dengan lagu God Is A Woman milik Ariana Grande di babak audisi Indonesian Idol 2020, karakter vokal Mirabeth yang tergolong powerful membuat kelima juri jatuh hati.

“Harus siap-siap minta izin sama bos kamu ini,” kata Ari Lasso selaku salah satu juri.

Novia

Novia tampil memukau di babak audisi Indonesian Idol 2020. Karakter vokal powerful gadis 17 tahun begitu terekspose lewat lagu Spirit milik Beyonce yang dia bawakan. Salah satu juri Maia Estianty bahkan langsung yakin untuk meloloskan kontestan kelahiran Bolaang Mongondow.

“Dengan kualitas vokal seperti ini, aku ho’oh,” ujarnya.

Monica

Kontestan yang mendapat undangan dari Abdul untuk ikut audisi Indonesian Idol 2020 mendapat apresiasi tinggi dari kelima juri. Menyanyikan lagu Show Me How You Burlesque dari Christina Aguilera, kualitas vokal wanita 26 tahun yang begitu powerful membuat Anang Hermansyah dan kolega tak ragu memberikan Golden Ticket.

Gloria

Gadis 18 tahun tampil memukau di babak audisi Indonesian Idol 2020. Memilih lagu Chandelier dari Sia untuk dinyanyikan, warna suara Gloria yang powerful membuat kelima juri begitu menikmati aksinya. Anang Hermansyah bahkan sampai memotong aksi Gloria untuk langsung meloloskannya.

“Sudah, sudah. Aku yes, yes,” kata dia.